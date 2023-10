Qualcomm chystá útok na PC s ARMem: oznámil Snapdragony X

Architektura ARM naprosto ovládla mobilní telefony a většinu tabletů, stále více vystrkuje drápky i v serverové oblasti, nicméně v případě klasických počítačů a notebooků se jí více daří zatím jen Applu se svými procesory řady M v MacBoocích a nyní i celé sérii Maců . V dalších noteboocích jsou procesory na architektuře ARM stále poněkud zřídkavým jevem a asi nejznámější jsou procesory Qualcomm Snapdragon 8cx. Právěnyní představuje svou novou iniciativu, řadu. Ta by měla posunout předchozí procesory 8cx do nových sfér a oddělit tak i marketingově klasické mobilní procesory a ty určené pro PC (prozatím především ty mobilní).

Podle Qualcommu bude rok 2024 pro PC přelomovým, poněvadž Snapdragon X má přinést jinou úroveň výkonu, spotřeby (tedy výdrže na baterii) i schopnosti běhu AI. Dedikovaná NPU pro běh algoritmů AI jsou sice něčím naprosto běžným u mobilních procesorů na architektuře ARM, ale u x86 je má pouze nový Ryzen řady Phoenix a brzy je budou mít i nedávno představené procesory Intel Meteor Lake , které se sice mají objevit na trhu letos 14. prosince, ale proslýchá se, že to Intel nestihne a budou odsunuty až na počátek roku 2024. V nových procesorech Qualcommu najde své místo CPU Oryon. Co přesněji si pod tímto představit, zatím není jasné, ale už nějakou dobu se proslýchá, že by se z 8 jader mělo přejít na 12