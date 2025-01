Qualcomm představuje levnější Snapdragon X (X1-26-100) s taktem 3,0 GHz

Procesory Snapdragon X zatím zahrnují 12jádrové procesory X Elite, 10jádrové a 8jádrové X Plus a nyní také slibované základní verze, které ponesou pouhé označení(tedy bez přídomku). Sice se spekulovalo o tom, že by mohly být jen 6jádrové , to by se ale dostaly pod konfigurace typické pro starší Snapdragony 8cx, které nikdy nebyly přehnaně výkonné. Qualcomm tak nedělal nesmysly a novému procesoru s označením X1-26-100 ponechal 8 jader stejně jako X Plus X1P-42-100. Má také stejných 30 MB cache paměti.