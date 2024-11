Qualcomm chystá ještě levnější Snapdragon X pro notebooky s cenou okolo 600 USD

Společnost Qualcomm se snaží prorazit na trhu s mobilními procesory Snapdragon X Elite a Plus, které přináší platformu ARM na počítače s operačním systémem Microsoft Windows. Prozatím se jí moc nedaří kvůli vysokým cenám notebooků i stále ne ideální softwarové podpoře. Ta je hlavním zdrojem obav zákazníků, že s počítači bude více problémů než užitku, jenže situaci se daří řešit jen pomalu. Qualcomm se tak snaží zapracovat na druhé části problému, a to vysoké ceně. Nedávno už rozšířil svou řadu 12jádrových Snapdragonů X Elite a 10jádrových Snapdragonů X Plus o 8jádrové varianty Snapdragon X Plus . Nyní oznámil, že by chtěl jít s cenou ještě níž.

Na nedávné prezentaci tak oznámil, že se chystá ještě další čip, který by měl mířit do třídy notebooků s cenou okolo 600 USD (tzn. někde mezi cca 16-20 tisíc Kč s DPH). Tím by se značně podkopal pod typickou cenu Macbooků od Applu, nicméně je otázkou, zda to nebude už příliš velký ústupek z výkonu (zejména ve srovnání s výše zmíněnými notebooky od Applu, na druhou stranu je oprávněnou otázkou, zda se v této cenové hladině tolik hraje na výkon a jak moc je pro cílovou skupinu vlastně důležitý).

V zásadě bude skoro tam, kde už roky byl s procesory Snapdragon 8cx. Nový Snapdragon X sice pravděpodobně bude mít obecně docela slabé CPU (spekuluje se o tom, že bude jen 6jádrové) a pravděpodobně i GPU, nicméně jeho NPU by mělo mít plný výkon, podobný jako ostatní čipy . Ve výsledku by tak mohlo jít o nejlevnější notebooky pro Copilot AI (a nasazení AI obecně) na trhu, neboť díky NPU by stále splňovaly potřebné nároky na minimální výkon.

Ať už budou tyto procesory ale vypadat jakkoli, zásadní pro větší akceptaci trhem však bude nadále především softwarová podpora a zbavení se nálepky nekompatibilních zařízení.