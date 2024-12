Qualcomm se brání nařčením Intelu, Snapdragon X se nevrací často a má hodnocení 4*

Společnost Intel má nové vedení, dva dočasné CEO. Jedním z nich je Michele Johnston (MJ) Holthaus, která se začala navážet do Qualcommu , že jeho procesory Snapdragon X Plus a Elite jsou důvodem, proč se notebooky s nimi velmi často vrací zpět k prodejcům. Tvrdila, že pro prodejce jsou tyto notebooky starostí číslo 1, neboť je nedokážou prodat a ještě se jim vrací kvůli nespokojenosti zákazníků. Qualcomm to pochopitelně nenechal bez odezvy a vyjádřil se, že to není pravda.

Podle něj je množství vrácených notebooků se Snapdragony X v rámci normálních hodnot typických pro tuto oblast produktů. Dále také podotkl, že notebooky s těmito procesory mají u uživatelů hodnocení 4 a více hvězdiček (na 5hvězdičkové škále), nemluvě o spoustě ocenění od různých firem a redakcí, jako jsou např. Fast Company nebo TechRadar.

Je pravdou, že notebooky měly poněkud těžší start, protože začaly v poměrně vysokých cenových kategoriích, nicméně nyní se už dají sehnat od cca 22 tisíc Kč s DPH, což je podstatně zajímavější. Začínají tak mířit na širší uživatelskou základnu, což by mohlo přinést více uživatelů. Přitom to vypadá, že by společnost chtěla cenově zamířit ještě o něco níže, tam ale historicky nikdy neměla příliš velký úspěch. To ale bylo způsobeno i problémy s kompatibilitou, které se postupně daří řešit.