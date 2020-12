Qualcomm sesazen. Trh s čipsety pro smartphony má nového krále

Celosvětový trh se smartphone vykazoval ve třetím čtvrtletí určité známky oživení po poklesu, který způsobila letošní koronavirová krize. Minulý kvartál ovšem přinesl i překvapivou změnu mezi dodavateli čipsetů pro chytré telefony. Pozici jedničky si dlouhodobě držel americký Qualcomm, ale nyní jen z trůnu sesadil MediaTek. Taiwanský výrobce měl podle dat analytické společnost Counterpoint dodat svůj čipset do více než 100 milionů smartphonů, které se prodaly ve třetím čtvrtletí 2020. To znamená 31% podíl na trhu, zatímco ve stejném období loňské roku to bylo 26 %. Naopak Qualcomm si pohoršil z 31 na 29 %.

Ředitel výzkumu Dale Gai uvedl, že za úspěchem MediaTeku v tomto kvartálu stojí tři důvody. Výrobci se mimořádně dařilo v kategorii smartphonů střední třídy, tedy v cenové hladině 100 až 250 dolarů, stejně jako na rozvojových trzích jako Latinská Amerika, Blízký Východ a Afrika. Druhým aspektem, který MediaTeku nahrál do karet, byl americký ban na Huawei. Ačkoliv předtím dodával část svých čipů právě této čínské značce, nakonec tuto mezeru rychle vyplnil. Posledním důvodem potom bylo partnerství s úspěšnými výrobci smartphonů jako Samsung, Xiaomi nebo Honor. Třeba podíl čipsetů MediaTek v telefonech od Xiaomi se meziročně ztrojnásobil.

Naopak Qualcommu se sice dařilo v high-endových smartphonech, ale ve střední třídě byl díky agresivnější cenové politice úspěšnější MediaTek. Oba výrobci těžili z problémů divize HiSilicon a také ze zvýšené poptávky po smartphonech s podporou 5G. V této kategorii zvítězil Qualcomm, který dodal svůj 5G čipset do 39 % celosvětově prodaných smartphonů. Data od Counterpointu tvrdí, že zájem o 5G smartphony se meziročně zdvojnásobil a ve třetím kvartálu 2020 tvořily 17 % trhu. V tomto čtvrtletí by to mohla být až třetina, a to také díky novým iPhonům s 5G. Tato technologie se tak brzy stane mainstreamem a dostupná bude i v levnějších modelech. Aktuálně nejlevnější 5G smartphone Realme V3 využívá procesor od MediaTeku.

Není jasné, zda si MediaTek udrží svou vedoucí pozici i v dalších čtvrtletích. V každém případě ovšem budou společně s Qualcommem ovládat trh s čipsety pro smartphony. Další výrobci HiSilicon, Samsung a Apple dosáhli shodně 12% podílu. Co se týče celosvětového prodeje smartphonů, první místo si udržel Samsung, který v minulém čtvrtletí dosáhl nejlepšího výsledku za poslední tři roky. Druhý Huawei sice zaznamenal pokles, ale udržel si stříbrnou pozici. Na třetí příčku se potom vyhouplo Xiaomi, které poprvé v historii překonalo Apple.

