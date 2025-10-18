Aktuality  |  Články  |  Recenze
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5
Zdá se, že alternativním výrobcům polovodičů se začíná dařit. V případě Samsungu je tu možnost, že bude druhým výrobcem čipů Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro Qualcomm.
Situace na poli výroby polovodičů byla v posledních letech výrazně ve prospěch společnosti TSMC. Nyní se ale zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy a i další výrobci by si mohli uzobnout něco málo z tohoto velmi lukrativního koláče. Poslední informace ohledně procesu Intel 18A jsou spíše pozitivní, podobně je to u 2nm GAA procesu Samsungu. Ten by totiž mohl mít zajímavého zákazníka v podobě společnosti Qualcomm. Ta totiž zvažuje, že by svůj mobilní procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 mohla vyrábět nejen pomocí procesu N3P u TSMC, ale také 2nm GAA procesem u Samsugnu.
 
Qualcomm totiž podle zákulisních informací testuje 2nm proces pro tento procesor a snaží se ověřit, jaká bude stálost výroby, výtěžnost, spolehlivost i výkonnostní výsledky včetně spotřeby. Pokud by byly výsledky pozitivní a došlo ke spolupráci, byl by to krok kupředu pro obě firmy. Qualcomm by diverzifikoval svůj dodavatelský řetězec a nebyl plně závislý na produkci TSMC, Samsung by naopak získal velkého zákazníka pro svůj nejpokročilejší výrobní proces. V případě, že se Qualcomm rozhodne vyrábět své čipy i u Samsungu, předpokládá se, že by prvními takovými procesory mohly být čipy Qualcommu, které sám Samsung použije ve svých telefonech Galaxy Z Flip 8. Ten si tedy pro své telefony sám vyrobí procesor jiné značky. Bude jím ale vyrábět i své vlastní čipy, např. se mluví o Exynosu 2600, jenž by se měl objevit v telefonech Galaxy S26 počátkem příštího roku.
 

