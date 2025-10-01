Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro telefony tepe na frekvenci 4,6 GHz
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Qualcomm před pár dny představil nový mobilní procesor pro smartphony, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Novinka má frekvenci až 4,6 GHz a zvyšuje efektivitu o 35 %.
Společnost Qualcomm představila nové procesory, mezi nimiž byl Snapdragon X2 Elite pro ARMové notebooky a také nový Snapdragon 8 Elite Gen 5. U něj se původně předpokládalo, že půjde o Snapdragon 8 Elite 2, firma se ale rozhodla pro jiné názvosloví. Novinka má třetí generaci CPU Oryon a hlavní dvě jádra běží na frekvenci až 4,6 GHz (některé vzorky běžely i na vyšších frekvencích, např. jsme viděli verzi pro Samsung s frekvencí 4,74 GHz), šestice "úspornějších" je pak na 3,63 GHz. Ve výsledku je dle Qualcommu tato novinka o 20 % výkonnější a o 35 % efektivnější, takže v celkovém součtu má mít o 16 % nižší spotřebu. Najdeme tu podporu pro vektorové instrukce Vector eXtensions (HVX).
GPU Adreno je pak výkonnější o 23 %, efektivita se navýšila o 20 %. Podporuje OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2 a Vulkan 1.3. Dále je možné využít LPDDR5X-10600 paměti, úložiště UFS 4.1 a USB-C 3.1 Gen2. NPU pro AI výpočty si pak s výkonem polepšilo o 37 % a má o 16 % více výkonu na watt. Nově jsou podporovány datové typy INT2 a FP8. Procesor je vyráběn 3nm procesem a nabízí plnou podporu pro Unreal Engine 5.
Novinka má 5G modem Qualcomm X85, který dosahuje rychlosti stahování až 12,5 Gbps a 3,7 Gbps u downloadu. Zvládá Sub-6GHz s agregací 6CC a mmWave dokonce s 10CC. Bezdrátové sítě má pak na starosti FastConnect 7900 s max. rychlostí downloadu 5,8 Gbps a podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0 LE. Trojité ISP Spectra zvládá 320MPx fotoaparát, s 30fps vyčítáním umí 108 MPx nebo trojici 48MPx snímačů. Umožňuje záznam 4K/120p videa, případně 1080p ve 480 fps. Zvládá HDR technologie Dolby Vision, Google Ultra HDR, HDR10, HDR10+ i HLG. Mezi SW funkce patří Bokeh Engine, real-time segmentace obrazu, výpočetní HDR, super rozlišení pro video a další. Přehrávat je pak možné až 8K/60p video a poprvé je podporován kodek Advanced Professional Video (APV). Snapdragon 8 Elite Gen 5 může být párován s QHD+ displejem s 240Hz frekvencí, externím displejem může být max. 8K/30p s 10bitovými barvami.
První testy ukazují, že se výkonem v jednovláknových aplikacích téměř rovná procesoru Apple A19 Pro (cca 3.831 proti 3.914 bodů Applu v Geekbench 6), překonává však MediaTek Dimensity 9500, ten je na 3.471 bodech. Vítězem je ale pro vícevláknový výkon, tam konkurenci překonává o pětinu a dostal se na 12.383 bodů (předchůdce 10.114 bodů, A19 Pro 10.125 bodů a Dimensity 9500 pak 10.269 bodů). Velmi dobrý výsledek měl i v 3DMark Wild Life Extreme s 8329 body (předchůdce 6.914 bodů, A19 Pro 5.982 bodů a Dimensity 9500 pak 8.251 bodů)
Zdroj: wccftech.com, qualcomm.com