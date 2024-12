Qualcomm vyhrál soudní při s ARMem ohledně převzetí Nuvie a licencí

V roce 2021 koupila společnost Qualcomm firmu Nuvia za 1,4 mld. USD , přičemž ta vyvíjela procesory (resp. procesorová jádra) na bázi architektury ARM. Tuto firmu založili tři bývalí inženýři z Applu a jak je tomu obvyklé, měli dohodnutou výši licence za technologii ARM. Ty platí i společnost Qualcomm, nicméně ta měla u ARMu vyjednánu nižší poplatky než Nuvia. Potíží se stalo to, že Qualcomm měl převzetím Nuvie získat přístup k technologiím a jejím vlastním jádrům, jež později použil u nových procesorů Snapdragon X (jde o jádra Oryon, které vyvíjela Nuvia a nyní jsou základem čipů Snapdragon X), nicméně platil licence ve své snížené výši a ne ve výši té, které měla stanovené Nuvia.

To se ARMu nelíbilo, a tak začala dva roky trvající soudní rozepře. ARM tvrdí, že ročně kvůli tomu přichází o 50 milionů USD na poplatcích. Qualcomm platí za licence ARMu spojené s těmito jádry 300 milionů USD ročně, nicméně dle ARMu by to kvůli převzetí Nuvie mělo být 350 milionů (tolik by za totéž platila Nuvia).

Soudkyně Maryellen Noreika, která měla na starosti tento případ u Federálního soudu v Delawaru, se přiklonila na stranu Qualcommu, i když připustila, že si nemyslí, že by kterákoli ze stran měla jasné vítězství, kdyby se případ měl začít projednávat znovu. Osmičlenná porota se jednomyslně neshodla na tom, zda Nuvia porušila či neporušila licenční podmínky stanovené při jejich vyjednávání, nicméně se shodla na tom, že je neporušil Qualcomm. Podle soudu jsou čipy Qualcommu licencovány správně svými vlastními licenčními ujednáními, takže je Qualcomm může nadále prodávat. ARM není s výsledkem spokojen a o něco později se nechal slyšet, že vážně zvažuje další soudní pokračování.