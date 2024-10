Qualcomm vyvíjí novou generaci procesoru Snapdragon X2 Elite

Nové procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a Plus sice rozvířily vody mobilních procesorů, ale to spíše diskuzně než prodejně. Notebooky s nimi jsou sice efektivní, což platí především při nízké zátěži, nicméně spotřebou v zátěži zas až tak moc nepotěšily, ceny nejsou zrovna nízké a softwarové problémy se sice snížily, stále jsou ale nemalé. V laboratořích se podle všeho už pracuje na jejich druhé generaci, která se patrně bude jmenovat Snapdragon X2 Elite (a nejspíš také levnější X2 Plus). Objevily se totiž úniky zmiňující čipy SC8480XP, přičemž X Elite má označení SC8380XP.



Jsou také označovány jako Project Glymur. Pojmenovány jsou podle vodopádu na Islandu, který byl dlouho považován za nejvyšší islandský vodopád. Bohužel nejsou jasné žádné další informace o připravovaných čipech. Neznáme tedy počty jader, takty ani další detaily. Nevíme tedy ani to, na jakou oblast (nebo oblasti) se chce Qualcomm v další generaci zaměřit.

Dá se akorát předpokládat, že by k jejich odhalení mohlo dojít v příštím roce 2025 a že se přijde s opětovným důrazem na schopnosti akcelerace algoritmů umělé inteligence. Zde připomeňme, že i když funkce Microsoft Copilot+ podporují i procesory AMD a Intel, nejde o plnou podporu, a Qualcomm má prozatím některé exkluzivní funkce jako Microsoft Auto SR.