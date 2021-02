Radeon RX 6700 XT bude představen už za týden, proti čemu půjde?

Radeon RX 6700 XT bude tvořit novou konkurenci pro GeForce RTX 3060 Ti, čili lze počítat s tím, že Radeon RX 6700 se utká s modelem RTX 3060, který má přijít už dnes na trh. Respektive by tomu tak bylo, kdyby na trhu panovala normální situace, jenomže aktuálně konkurenční boj v podstatě vůbec nefunguje, neboť z trhu ihned mizí jakákoliv nová grafická karta, která se na něm objeví.

Ani NVIDIA a ani AMD se tak nemusí moc starat o to, zda jsou jejich modely konkurenceschopné s ohledem na výkon a cenu a nás zase nemusí moc zajímat stanovené doporučené ceny, neboť ty reálné jsou zcela jinde. Jaké však konkrétně jsou, to lze bohužel jen velice těžko zjistit, protože obchody, v nichž je největší šance novou grafiku koupit, už dlouho neuvádějí ceny.

A pokud má jít o konkurenci pro GeForce RTX 3060 Ti, AMD by pak mělo nastavit cenu kolem 400 USD a RX 6700 by mohla být až o 100 USD levnější, ale zde bude záviset i na tom, kolik paměti se AMD do ní odhodlá "investovat". Konkurenční RTX 3060 totiž přináší do nabídky zmatek díky svým 12 GB paměti, zatímco RX 6700 by mohla mít jen 6 GB , jak se nedávno ukázalo. Ale o tom se už snad brzy přesvědčíme.