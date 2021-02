RX 6700 XT přijde s TBP až 230 W, RX 6700 nastoupí později

Radeon RX 6700 XT by měl dorazit na trh, nebo alespoň být představen 18. března, což znamená, že nyní už musí být tato karta v podstatě hotová. Spíše bychom ale dle Coreteks měli mluvit o dvou kartách, neboť se dozvídáme, že mají nastoupit dvě verze, jimž můžeme po vzoru následujícího obrázku říkat ASIC A a ASIC B. Nicméně to není neobvyklé, neboť dle uvedených informací jde pouze o rozdíl v TBP.

V souladu s předchozími informacemi by obě verze RX 6700 XT měly být představeny během 15. až 19. března a půjde o karty s TBP 189 W a 230 W. Čili ASIC B by měl odpovídat referenčním kartám a nepřetaktovaným modelům založeným na jejich designu a ASIC B s limitem 230 W budou ony všemožné nereferenční a přetaktované karty, které budiu pochopitelně dražší.

Dále můžeme počítat s tím, že oproti Radeonu RX 5700 XT mají nové modely nabídnout o pětinu až čtvrtinu vyšší výkon, takty GPU se budou pohybovat mezi 2500 a 2600 MHz a využijí 12 GB paměti GDDR6 na 16 Gb/s, což s očekávaným 192bitovým rozhraním znamená celkovou propustnost 384 GB/s. To je přitom o 64 GB/s méně, než nabízí právě série RX 5700, takže můžeme počítat s tím, že i v tomto případě novým Radeonům pomůže Infinity Cache.

Dle tohoto zdroje si AMD opravdu nepřichystá na březen rovněž model Radeon RX 6700, o němž se ostatně dosud moc nemluvilo. Ten by měl nastoupit cca o měsíc později, a to se stejně rychlou pamětí, ovšem o poloviční kapacitě. Jaké ale nabídne takty GPU nebo jeho výbavu s ohledem na CU či Stream procesory, to můžeme jen hádat. Jisté je, že 2560 Stream procesorů, čili plná výbava Navi 22, to nebude.

