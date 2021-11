Radeon RX 7900 XT s 500W spotřebou, přichází doba grafických otesánků?

Známý Greymon55 se včera vyjádřil ve smyslu, že musí poupravit svůj pohled na věc a že by příští hi-endový Radeon od firmy AMD mohl mít 500W i vyšší spotřebu. Za tímto přesvědčením dle dalších tweetů stojí především to, že už NVIDIA si má dovolit značně zvednout spotřebu čipů své generace Ada Lovelace, respektive ta má být vyšší, než bylo očekáváno, a AMD by tak mohlo příslušně reagovat.