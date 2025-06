Radeony s UDNA údajně dostanou nové rozhraní HDMI 2.2

Letos bylo na veletrhu CES 2025 představeno nové rozhraní HDMI 2.2 pro přenos obrazu. Ve své nejlepší variantě bude schopno dosáhnout přenosové rychlosti 96 Gbps, což má stačit na 4K při 480 Hz, 8K při 240 Hz a 10K při 120 Hz. Novou generaci rozhraní by podle posledních zákulisních informací (postaral se o ně leaker @Kepler_L2 ze sociální sítě X) měly mít připravované grafické karty AMD postavené na architektuře UDNA. Ta má nahradit dnešní CDNA a RDNA jejich sjednocením. Herní i výpočetní karty tak budou sdílet stejnou architekturu. K tomuto rozdělení na dvě architektury došlo přes zhruba 5 lety, nyní se budou opět sjednocovat.

Leaker se nicméně nechal slyšet, že AMD nepůjde cestou maximální rychlosti, kterou toto rozhraní teoreticky nabízí. Nepoužije tak 96Gbps verzi, ale "jen" 64Gbps a 80Gbps. I to by ale mělo stačit na vysoká rozlišení při vysokých frekvencích bez větších omezení. Např. 4K při 240 Hz by mělo být podporováno stále v plné barevné kvalitě 4:4:4 s 10bitovými i 12bitovými barvami. Předpokládá se, že první grafické čipy s architekturou UDNA budou představeny v roce 2026 a je možné, že na jejím základě poběží nové GPU v herních konzolích Sony PlayStation 6.