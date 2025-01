Přichází HDMI 2.2 s 96 Gbps, vylepšení se dočkal i DisplayPort 2.1b

HDMI 2.2 a skutečně se tak stalo. HDMI Forum ho tu opravdu představilo a spolu s tím i kabely Ultra96. Číslo v nich napovídá, jakého datového toku jsou schopny. Zatímco HDMI 1.4 bylo na 10,2 Gbps, HDMI 2.0 na 18 Gbps, HDMI 2.1 na 48 Gbps a konkurenční DisplayPort 2.1 zvládá až 80 Gbps, HDMI 2.2 posouvá rychlost ještě o trochu dál na 96 Gbps.

To znamená, že si troufne na rozlišení 4K při 480 Hz, 8K zvládá stále ve velmi rychlých 240 Hz a s rozlišením 10K zvládne 120 Hz, a to bez kompresního systému Display Stream Compression (DSC). Maximálním rozlišením, které zvládne přenést, je 16K. HDMI 2.2 zatím nemáme na žádných grafických kartách a monitorech, v budoucnu by se ale mohlo uplatnit např. i v oblasti různých virtuálních a rozšířených realit. Novinkou je u HDMI 2.2 také Latency Indication Protocol (LIP), který se stará o synchronizaci videa a audia zejména tam, kde je obsah přehráván přes více různých zařízení (např. obraz televizí a zvuk dalším audio systémem, soundbarem). Rozhraní by mělo přijít v průběhu první poloviny tohoto roku, kdy mají být plně dokončeny všechny specifikace. Očekává se, že první produkty by mohly spatřit světlo světa okolo roku 2027 (HDMI 2.1 se na produktech objevilo zhruba 2 roky od svého představení a běžnějším se stalo po 4 letech).