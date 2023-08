Raptor Lake Refresh udivuje: Intelu Core i5-14600KF ukázal 17% nárůst výkonu v MT

Intel Raptor Lake Refresh už Core i5-14600KF, který má 6 výkonných jader (P-Core) a 8 úsporných (E-Core). Celkově tak zvládá 20 vláken. Oproti předchůdci se v tomto nic nemění, ten měl stejnou konfiguraci, zůstává také 20 MB L2 cache a 24 MB L3 cache, stejně jako 125W PBP. Měl by také zůstat základní takt 3,5 GHz a v podstatě jedinou hlavní změnou, kterou ve specifikacích najdeme, je navýšení Boost frekvence z 5,1 na 5,3 GHz. To jsou zhruba 4 % k dobru, a takový bychom mohli očekávat i nárůst výkonu. První uniklé testy z benchmarku Geekbench 6.1.0 ale ukazují, že Raptor Lake Refresh možná nebude tak nevýrazným updatem, jak by se mohlo zdát.

Specifikace nejvýkonnějších procesorůuž známe , nyní se ale objevují také první testy těchto CPU. Konkrétně jde o 14jádrový procesor, který má 6 výkonných jader (P-Core) a 8 úsporných (E-Core). Celkově tak zvládá 20 vláken. Oproti předchůdci se v tomto nic nemění, ten měl stejnou konfiguraci, zůstává také 20 MB L2 cache a 24 MB L3 cache, stejně jako 125W PBP. Měl by také zůstat základní takt 3,5 GHz a v podstatě jedinou hlavní změnou, kterou ve specifikacích najdeme, je navýšení Boost frekvence z 5,1 na 5,3 GHz. To jsou zhruba 4 % k dobru, a takový bychom mohli očekávat i nárůst výkonu. První uniklé testy z benchmarku Geekbench 6.1.0 ale ukazují, že Raptor Lake Refresh možná nebude tak nevýrazným updatem, jak by se mohlo zdát.

Předchozí Core i5-13600KF (ale v zásadě i i5-13600K) mají v jednovláknovém testu výkon 2644 bodů, nicméně novinka otestovaná na základní desce Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi s 32 GB paměti DDR5-6000 dosáhla na 2794 bodů, což je necelých 6 % v jednovláknovém výkonu navíc. Na upgrade z i5-13600K je to málo, pokud ale člověk upgraduje ze staršího stroje, už stojí za zvážení, zda jít do levnějšího a staršího 13600K(F) nebo novějšího 14600K(F).

Hlavní argument ale může být ve vícevláknovém výkonu. Tam totiž nový Core i5-14600KF dosáhl na 17190 bodů, což je opravdu vynikající výsledek. Předchozí i5-13600KF totiž má jen 14635 bodů, což tak znamená nárůst o 17,5 %, a to je opravdu dost na to, že se toho moc nezměnilo. Tento výsledek posouvá Core i5-14600KF do míst, kde se nachází 12jádrový/24vláknový Ryzen 9 7900X (17,5 tisíc), téměř se dostává i na 16jádrový/24vláknový Core i7-13700K (17,2-17,4 tisíc). Překonává základní 12jádro Ryzen 9 7900 (16,7 tisíce) nebo někdejší vlajkovou loď Core i9-12900KS (16,2 tisíc). Otázkou samozřejmě je, kolik bude výsledný průměr těchto procesorů, přece jen jde o jeden jediný test a v takovém případě je potřeba být opatrným s výsledným hodnocením a brát ho prozatím s rezervou.