Raspberry Pi 4 je nedostatek, zaměřili se na ně i scalpeři

Už loni v říjnu jsme se dozvěděli, že Raspberry Foundation byla nucena sama poprvé v historii zdražit a už z toho je zřejmé, že se začal projevovat nedostatek, který by stejně přinesl vyšší ceny pro koncové zákazníky. Ti ale nyní musí počítat s něčím ještě horším, a sice se zájmem scalperů, kteří dokáží už skutečně koncové ceny reálně dostupného zboží vyšroubovat ještě mnohem výš.

Půjde tu přitom o obvyklý model scalpera, pod nímž si představujeme jednotlivce či pár lidí, pro něž pracují internetoví boti skupující zboží z obchodů, které je pak nabízeno na eBay či prostě po bazarech. Běžní prodejci jsou totiž v USA zpravidla bez zásob, které se přesunuly k lidem nabízejícím je s velkou přirážkou (až 400 % doporučené ceny) na Amazonu či právě na eBay.

Eben Upton z nadace Raspberry přitom loni uvedl, že jednoduše nestíhá vyrábět potřebné množství aktuálních Raspberry Pi 4 a že ani produkce cca půl milionu kusů za měsíc nestačí, neboť by mohl ihned udat další milion až dva těchto počítačů.

Nejde tu přitom o to, že by výrobu brzdil třeba jen nedostatek hlavního SoC, jde o celou škálu součástek, kterých se nyní nedostává, takže ani nelze očekávat brzké vyřešení tohoto problému. Navýšení ceny modelu s 2GB pamětí RAM o 10 dolarů tak vedle zájmu scalperů vypadá už jako nicotná záležitost a jim do rukou hrají mimořádně dlouhé dodací lhůty.

Společnost Farnell, která moderní Raspberry Pi 4 nabízí v předobjednávkách, má aktuálně stanoveny lhůty 372 dní, což platí pro modely s 2, 4 a 8 GB paměti. To ovšem platí pro Brity, zatímco Američané si mají počkat až do 17. dubna roku 2023, čili o řadu dní déle. To jsou ovšem dle Uptona jen algoritmicky určené lhůty, což je ostatně jasné, když jde o určení konkrétního dne na více než rok dopředu. Ovšem právě proto jsou v podstatě nicneříkající a namísto nich by bylo snad lepší uvést, že si na Raspberry Pi 4 zákazník firmy Farnell počká velice dlouho. Můžeme ostatně zmínit i extrémní případy dodacích lhůt, a to třeba rok 2027, který platí pro mikrokontrolery STM32.

Nutno dodat, že Raspberry Pi 4 jsou drahé i u nás, pokud je někdo vůbec prodává. Model B se 2 GB přijde na cca 2400 Kč, čili přinejmenším dvojnásobek a za 4GB bychom dle představ prodejců měli zaplatit 4800 Kč, a to přitom nemluvíme o scalperech (i když, jak se to vezme).

A kdy to skončí? Dle Uptona až tehdy, kdy pomine celosvětový nedostatek čipů a sám odmítá byť jen odhadnout, kdy by to mohlo být.



