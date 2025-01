Recenze GeForce RTX 5090 jsou tady, rastrovací výkon vzrostl asi o 30 %

GeForce RTX 5090, které nyní oficiálně uvádí na trh a s nimi také povolila zveřejnění recenzí. V DLSS se má výkon zvyšovat výrazně, co ale ten běžný rastrovací? Pokud se podíváme na specifikace, tak počet CUDA jader rostl z 16.384 na 21.760, tedy o 33 % nahoru. Základní takt ale klesl o 10 % z 2,23 na 2,01 GHz, Boost pak o 4 % z 2,52 na 2,41 GHz. hrubý výkon čipu tak v Boostu stoupl o 27 %. Zhruba o tolik se pak dá očekávat navýšení výkonu. Mohlo by to být však o něco více díky větší 32GB paměti místo původní 24GB a vyšší propustnosti 1,79 TB/s (28Gbps při 512bitové sběrnici) proti 1,01 TB/s (21Gbps při 384bitové sběrnici).

Nvidia na začátku ledna představila nové grafické karty, které nyní oficiálně uvádí na trh a s nimi také povolila zveřejnění recenzí. V DLSS se má výkon zvyšovat výrazně, co ale ten běžný rastrovací? Pokud se podíváme na specifikace, tak počet CUDA jader rostl z 16.384 na 21.760, tedy o 33 % nahoru. Základní takt ale klesl o 10 % z 2,23 na 2,01 GHz, Boost pak o 4 % z 2,52 na 2,41 GHz. hrubý výkon čipu tak v Boostu stoupl o 27 %. Zhruba o tolik se pak dá očekávat navýšení výkonu. Mohlo by to být však o něco více díky větší 32GB paměti místo původní 24GB a vyšší propustnosti 1,79 TB/s (28Gbps při 512bitové sběrnici) proti 1,01 TB/s (21Gbps při 384bitové sběrnici).

Máme zde několik recenzí a mrkneme se především na ty, které uvádějí průměrný nárůst výkonu z vyššího počtu her. V případě Digitaltrends je to 13 her, u Techspotu 17 titulů a u TechPowerUp pak z 25 her. Jak to tedy dopadlo?

Asi nikoho moc nepřekvapí, že v rozlišení Full HD už k výraznějšímu nárůstu výkonu proti RTX 4090 nedošlo. V pořadí uvedených recenzí šlo o +15,3 %, +1,0 % a +11,1 %. Pokud z toho uděláme průměr, jde o nárůst 9,1 %. To opravdu není mnoho. Jenže RTX 5090 si obvykle nekupujeme proto, abychom hráli ve Full HD.

V rozlišení 1440p se to už trochu mění a rozdíl se dostávají na +22,3 %, +12,3 % a +20,5 %. Když to zprůměrujeme, ať se dostaneme na nějaké průkaznější číslo, získáme +18,4 %. To už je o něco lepší, ale na kartu s o třetinu vyšším počtem CUDA jader, vysokou cenou a spotřebou, nic extra.

Teprve 4K ukáže, kde se kartě daří výrazněji odskočit od svého předchůdce. Tam už dostáváme +30,4 %, dále +26,9 % a +35,1 %. V průměru je to +30,8 %, což zhruba odpovídá rozdílům hrubého výkonu. To už je docela pěkný posun, ale pochopitelně výrazně méně než to, čeho by karty měly dosahovat v DLSS.



Nvidia dále tvrdila, že DLSS 4 dokáže přinést až 8krát vyšší výkon proti nativnímu běhu. TechPowerUp to otestoval a např. v rozlišení 4K s DLSS Performance s Frame Gen x4 byl ve 4 testovaných hrách průměrný výkon 5,5krát vyšší (nejvíce to byl 7,3násobek). Zajímavější je ale nárůst výkonu proti DLSS s Frame Gen v předchozí generaci. Tam je nárůst výkonu opravdu hodně výrazný a v testech na oněch 4 hrách je RTX 5090 o 129 % výkonnější než RTX 4090.



Dost špatně je na tom grafická karta ohledně spotřeby, to se ale dalo čekat. Nicméně např. v idle režimu ji naměřili 30 W, což je sice dost, ale přesto je to méně než u Arc A580. U přehrávání videa si vezme 54 W, ve hrách ale značně odskočila. Zatímco RTX 4090 měla 411 W, RTX 5090 si brala 587 W (maximálně 601 W). U TechSpotu kartě naměřili 537 W i 624 W ve 1440p, nicméně ve 4K létaly i šílené hodnoty 661-698 W.

Pokud jde o ceny, GeForce RTX 5090 má českou cenu stanovenu na 59.599 Kč s DPH. RTX 5080 vyjde na 29.999 Kč, RTX 5070 Ti pak na 22.399 Kč a RTX 5070 na 16.449 Kč.