Ředitelka oddělení duševního zdraví britské NHS chce pro děti zákaz lootboxů

Právě ve Velké Británii se toho děje dost, co se týče diskusí a opatření spojených s tématem herních závislostí. Právě Národní zdravotní služba (NHS) loni otevřela první britskou kliniku pro lidi závislé na počítačových hrách a nyní se její ředitelka odboru pro duševní zdraví, Claire Murdoch, zaměřila na téma lootboxů. Jde přitom o navzájem propojená témata her, hazardu a vznikající závislosti.

V sobotu pak britská NHS vydala prohlášení o tom, jak hazard ve hrách dosud firmám procházel jako věc, která se ocitla mimo zorné pole příslušných orgánů. Nicméně dle této organizace mohou mít lootboxy vliv na duševní zdraví mladých hráčů a Claire Murdoch dle toho vyzývá k zákazu lootboxů ve hrách s tím, že žádná společnost by neměla způsobovat dětem závislost prostřednictvím lootboxů a žádná by také neměla mít možnost prodávat dětem hry, které využívají princip náhody při získávání virtuálních předmětů, čili takové prodeje by měly skončit.

Dle britské Komise pro hazard (Gambling Comission) existuje v zemi na 55 tisíc dětí, které mají mít problém s hazardem a celkově to pak dle odhadů NHS je pouze v Anglii (ne v celé Velké Británii) na 400 tisíc lidí. Komise pro hazard ovšem aktuálně nezapočítává lidi, kteří mohou mít potíže s hazardem ve hrách, ale jen proto, že lootboxy aktuálně nejsou oficiálně uznány za hazard.

Je totiž pravda a herní firmy na to velice často poukazují, že prostřednictvím lootboxů nelze vyhrát žádnou finanční částku. Tím ovšem odlišnosti končí a v ostatních ohledech je to v podstatě stejná hra na náhodu, jakou známe i z principu jednorukého bandity, přičemž lidé mohou utrácet zcela reálné peníze, za něž mají šanci vyhrát jen (obvykle) nepřenositelné virtuální předměty, o jejichž hodnotě lze vzhledem k vynaloženým prostředkům pochybovat. Ovšem zde bychom se už dostávali nebezpečně blízko k debatě o tom, o co jsou lepší třeba baseballové kartičky nebo poštovní známky a tomu bude lepší se vyhnout.

Claire Murdoch navrhla pět bodů , jimiž by se herní firmy měly řídit. Zaprvé je to zákaz prodeje her s lootboxy dětem. Dále stanovit pro všechny rozumný limit pro částku utracenou v daném čase za lootboxy, zatřetí dát předem vědět, jaké jsou šance na výhru jistých (typů) předmětů, začtvrté osvěta mezi rodiči o nebezpečích spojených s mikrotransakcemi ve hrách a nakonec odvod části z vydělaných peněz do nezávislého výzkumu herních závislostí a také pro hledání nových cest, jak děti bezpečně odříznout od platforem, k nimž by ještě neměly mít přístup.

Je ovšem nad slunce jasné, že pokud budou takové body prezentovány jen jako doporučení, pak právě jen u doporučení to celé zůstane.

