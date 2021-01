Renoir vs. Cezanne: jádro nového APU se ukazuje v renderu

AMD Cezanne mají přijít vedle rodiny Lucienne, která má představovat jen oprášené Renoir, takže pokud jde o skutečnou novinku, musíme se dívat právě směrem k Cezanne. Server VideoCardz nyní získal od AMD render samotného čipu Cezanne, který umístil vedle stejně pojatého obrázku čipu Renoir. Budeme předpokládat, že měřítko je v obou případech víceméně stejné, neboť se i v doprovodné zprávě píše o tom, že Cezanne budou o cca deset procent větší než Renoir. Právě s tím jsme ovšem předem počítali vzhledem k tomu, že i nové čiplety procesorů Ryzen 5000 jsou větší, a to právě kvůli vylepšené architektuře.

- klikněte pro zvětšení -

Cezanne by totiž jinak měly mít stejný počet osmi procesorových jader (plus SMT) a pak i maximálně osm grafických jednotek CU, čili 512 Stream procesorů (stále Vega), ovšem počítá se s větší L3 cache (až 16 MB). Právě ta společně s většími CPU jádry se má nejvíce podepsat na zvětšení výsledného čipu a pokud má jádro Renoir velikost 156 mm2, Cezanne by se měl pohybovat kolem 172 mm2. Z obrázků je mimochodem jasně patrné, že procesorová část (níže vlevo) je u Cezanne mnohem větší než v Renoiru.

Právě v tom může vězet hlavní důvod, proč se AMD rozhodlo připravit Lucienne, neboli Renoir refresh. Taková APU se Zen 2 ještě mohou v řadě případů bohatě stačit a jejich menší čipy představují jistou výhodu z hlediska výtěžnosti, a to zvláště v dnešní situaci, kdy AMD musí hledat každou cestičku k optimalizaci výroby ve snaze získat z dostupných 7nm kapacit u firmy TSMC co nejvíce. AMD mohlo samozřejmě prostě nechat v nabídce starý Renoir, ale po cca roce od jeho nástupu je vhodné jej alespoň trošku vyladit a nabídnout vyšší takty.

Bohužel to ale bude opět znamenat, že AMD vnese do své nabídky zmatek, který ustoupil poté, co se byla v rámci desktopových CPU přeskočena série 4000, aby prostě platilo, že Zen 3 je v procesorech série 5000. Kvůli Lucienne v nich ale bude stále ještě i Zen 2 a nebude vůbec snadné takové procesory rozlišit, neboť v modelovém označení žádné vodítku ukryto nebude. Například Ryzen 3 5400U má být Cezanne, Ryzen 5 5500U zase Lucienne a Ryzen 5 5600U opět Cezanne a tak dále.

AMD svá nová mobilní APU představí již 11. ledna a ta postupně začnou být k dispozici v různých modelech notebooků od nízkospotřebových po výkonné herní modely. A krom toho by AMD mohlo velice brzy představit i desktopové verze , čímž by asi definitivně vyřešilo otázku kdy a zda vůbec se na volném trhu dočkáme desktopových Renoirů.





