Rimac Nevera sjel z linky: Tesla přišla o titul nejrychlejšího auta dříve, než ho získala

Všichni dobře víme, že některé věci Tesle trvají dost dlouho, což rozhodně platí i o uvedení supersportu Roadster, který se měl stát nejrychlejším vozem. Ten se poprvé ukázal světu už v roce 2017 a stále není na trhu, přičemž to vypadá, že by se tak snad mohlo stát v příštím roce 2023. Trvá to už tak dlouho, že konkurence mezitím stihla přijít se svými vlastními vozy, které se mají stát ještě rychlejšími, a jedna z nich, chorvatská společnost, stačila takový vůz nejen vyvinout, ale už i zahájit jeho výrobu. A nejde jen o tak nějaký startup. Mateřská společnost Rimac Group zahrnuje Rimac Technology, která už má zkušenosti s vývojem a prodejem součástí pohonů elektromobilů, a Bugatti Rimac, kde má 55% podíl. A Bugatti Rimac pak vlastní Rimac Automobili a Bugatti Automobiles, tedy velké jméno ve světě aut.