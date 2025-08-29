Robot Spot od Boston Dynamics nyní umí salto vzad
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Zatímco robot Atlas od Boston Dynamics se akrobatickými kreacemi chlubí běžně, pracovní robot Spot na to moc není. Tvůrci ho ale přesto naučili dělat salta.
Boston Dynamics je firmou, která nás často překvapuje tím, kam až mohou zajít schopnosti robotů. Většinou se jedná o humanoidního robota Atlas, jenž má za sebou už spoustu akrobatických kreací. Jenže ten je zatím spíše platformou pro vývoj a ukázku schopností. V reálném provozu je to robot Spot, který bývá nasazen v průmyslu. A právě tento robot se nyní dočkal zájmu ze strany vývojářů, kteří ho naučili něco, na co nebyl původně stavěn, a co vlastně ani tak není příliš užitečné. Spot totiž nyní může dělat i různá salta dozadu nebo do stran.
Jak ale říká Arun Kumar z Boston Dynamics, i když salta jako taková nejsou v praxi příliš použitelná (a zákazníky žádaná), znalosti nabyté při vývoji těchto funkcí se mohou hodit pro řešení situací, kdy je potřeba využít potenciál motorů na maximum (např. když robot nějak nešikovně spadne). Robot se tak při reálném nasazení, často s naloženým nákladem, musí umět dobře pohybovat, zotavit z chybové situace, a to navíc tak, aby nepoškodil sebe nebo náklad.
Kumar dále dodává, že původně si ani neuvažovali nad tím, že by Spot mohl být schopen udělat salto vzad. Pracovali tak na hraně možností hardwarů, přičemž to pochopitelně ovlivňuje i chování robota a jeho součástek. Pochopitelně se nejprve dělaly simulace a až pak se to zkoušelo na hardwaru, přičemž jak řekl, poprvé to na hardwaru nikdy nefungovalo. A tak bylo potřeba najít chybu, analyzovat ji, opravit, vyzkoušet to, a pořád dokolečka podobným procesem odstraňovat jednu chybu za druhou. Ještě připomeňme, že Spot je pro průmysl dostupný už od roku 2020.
