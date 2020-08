Roman Space Telescope bude odhalovat volně plující planety

Díky zařízením jako Kepler Space Telescope či novějšímu TESS už známe tisíce exoplanet, které byly objeveny ale díky tomu, že patří do některého z hvězdných systémů. Většinou byly totiž odhaleny díky tomu, že z našeho pohledu periodicky zastiňují svou hvězdu, nebo s ní měřitelně cloumají, čili jde o tranzit či měření radiální rychlosti hvězd. Několik planet bylo také spatřeno přímo, ale ve všech jmenovaných případech jde o to, že bez světla z blízké hvězdy by dané metody selhaly.