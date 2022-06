Routery Asus, Netgear a Cisco cílem velké malwarové kampaně

Jde tu přitom o věc, která začala nejpozději už v prosinci roku 2020, přičemž samotný ZuoRAT je dle Black Lotus Labs jen malou součástí široké malwarové kampaně, která se snažila využít i to, že se během pandemie mnozí pracovníci odebrali do svých domovů a komunikovali s firmou či zákazníky přes svůj domácí router.

ZuoRAT je zřejmě na míru psaný trojan pro zařízení založená na procesorech architektury MIPS a používá zprvu HTTP a DNS hijacking, prostřednictvím čehož může do systému dostat další malware, a sice konkrétně CBeacon, GoBeacon a hackovací nástroj Cobalt Strike.

Útočníci se navíc dle bezpečnostních výzkumníků snaží zakrýt svou aktivitu, a tak nyní existuje pouze podezření, že může jít o jistou skupinu operující z čínského Sečuánu a využívající datacentrovou infrastrukuru firmy Tencent a nástroj Alibaba Yuque.

Nicméně malwaru ZuoRAT je velice snadné se zbavit, neboť v routerech zůstává jen ve složce pro dočasné soubory, takže by měl stačit pouhý reboot zařízení, i když jistější bude pochopitelně provést reset do továrního nastavení. Jenomže vzhledem k tomu, že ZuoRAT slouží v podstatě jen jako brána pro instalaci dalšího malwaru nemůžeme si být jisti tím, co dalšího si do našeho routeru natahal a zda tu reset pomůže. Běžným uživatelům tak mohou lidé z Black Lotus Labs doporučit jen obvyklá opatření, čili krom pravidelných rebootů routeru také jejich aktualizace a samozřejmě pokud možno i vhodné nastavení ve stylu: co nepotřebujete, vypněte.