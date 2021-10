Rozdíl 1 milimetru stačí, staré chladiče mohou být pro Alder Lake nevhodné

Patice LGA1700 se bude od LGA1200 či starších verzí lišit i svou přípravou pro montáž chladičů, přičemž důležité jsou tu dvě věci, a sice jednak rozteče montážních otvorů v PCB a pak výška procesoru (resp. jeho heatspreaderu) nad základní deskou. Rozteč otvorů určuje, zda se nám chladič vůbec povede uchytit a výška procesoru zase výsledný přítlak a právě zde je důležitý i jeden milimetr.

Jak můžeme vidět z obrázku, otvory pro montáž chladičů na LGA1700 jsou rozmístěny opět do čtverce, ale již z hranou 78 mm. Rozdíl 3 mm oproti LGA1200 je už dost na to, aby se nám vůbec nepodařilo staré chladiče nainstalovat, samozřejmě pokud nebudeme mít k dispozici novou montážní sadu. Záleží ale samozřejmě na tom, jakou vůli má původní montážní systém, přičemž stačí u každého otvoru jen 1,5 mm na to, aby se nám povedlo nainstalovat i starý chladič oficiálně nepodporující novou patici.

Nicméně v tomto případě má jít o AiO chladiče, které patici LGA1700 podporují, ať už rovnou nebo pomocí dodatečně poskytnuté nové montážní sady. Je třeba také říci, že snímek základen třech vodních chladičů pochází od firmy MSI, která se tím jednoduše snaží upozornit na to, že má lepší nabídku než konkurence (Corsair, Cooler Master).

MSI K360 a S360 totiž už rovnou podporují LGA1700, zatímco Corsair H115 a CM série ML využívají nové montážní sady. A MSI se snaží upozornit na to, že u konkurence asi nemysleli na to, že Alder Lake nebudou čnít tak vysoko nad základní desku jako starší procesory Intel a i když se hodnoty Z Stack pro LGA1700 a LGA1200 částečně překrývají, přesto se prý můžeme setkat s tím, že staré chladiče s novou montážní sadou nebudou na procesoru dobře sedět, respektive nebudou mít dostatečný přítlak, ale zda je to opravdu případ zmíněných chladičů, toť otázka. To lze pochopitelně vyřešit snadno pomocí podložek, ale o tom také musí majitel chladiče nejdříve vědět.

Postup při řešení tohoto problému je snadný a ukazuje jej i zveřejněný snímek. Nejdříve provedeme instalaci chladiče nanečisto, a to běžným postupem s využitím teplovodivé pasty. Ideální je ji nerozprostírat, ale nanést ji jen bodově, aby se roztekla sama právě přítlakem chladiče. Po chvíli zase chladič opatrně sundáme, abychom se podívali, zda tu nejsou hluchá místa a pokud uvidíme něco podobného jako zvláště v případě modelu Corsair H115 uprostřed, je zřejmé, že se kvalitního chlazení nedočkáme a bude třeba zajistit vyšší přítlak třeba právě pomocí cca milimetrových podložek.



