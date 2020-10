RTX 3070 se chystají k prodeji, Gigabyte představuje své modely

Dle asijských prodejců by zásoby karet RTX 3070 měly být výrazně větší než v případě předchozích karet Ampere, ovšem to neznamená, že jich bude dost pro všechny. To ostatně ani neočekáváme, ale bylo by dobré, kdyby pohotoví zákazníci měli slušnou šanci si svou kartu pořídit.