Ruský antivir Kaspersky končí v USA, dostává zde od září ban

Ruská společnostmá už nějaký ten pátek větší či menší problémy s americkou vládou. Ta už v roce 2017 obvinila společnost z toho, že poskytuje data uživatelů ruské vládě a varovala před jejich dalším používáním, což společnost odmítla a nabídla k prozkoumání zdrojové kódy svých aplikací. V roce 2022 byla firma zařazena po bok firem jako China Mobile, China Telecom, ZTE či Huawei, což její možnosti podnikat v USA dále omezilo. Podle firmy šlo jen o geopolitický krok, který nemá žádné opodstatnění ve skutečných hrozbách, které by se prokázaly. Nyní jdou USA ještě dál a většinu produktů Kaspersky oficiálně zakazují. Podle Bureau of Industry and Security (BIS) představují kyber-bezpečnostní a antivirové produkty firmy neakceptovatelné bezpečnostní riziko pro USA a její obyvatele.