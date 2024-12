Rychlejší rozhraní HDMI 2.2 by se mohlo objevit na CES 2025

HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) nedávno oficiálně oznámil, že brzy chystá novou verzi standardu HDMI. Ta by měla být představena na tiskové konferenci 6. ledna 2025 na konferenci CES 2025. Bohužel více oficiálních informací nebylo prozrazeno, takže v dalších oblastech si musíme pomoci už jen se zákulisními informacemi. Podle všeho by mělo jít o standard HDMI 2.2, který bude dalším krokem a náhradou nově objevujícího se HDMI 2.1. Ten tak brzy dostane nástupce.



HDMI 2.1 nabízí přenosovou rychlost max. 48 Gbps, z toho pro data 42 Gbps. To stačí na 10K a 8K video při 30 fps bez komprese, případně 8K60 nebo 5K120 s využitím DSC (Display Stream Compression). Předpokládá se, že by HDMI 2.2 mohlo navýšit maximální rychlosti a umožnit tyto režimy i bez DSC. To jsou ale jen dohady stejně jako název. Další spekulace se vyrojily ohledně toho, že by se toto rozhraní mohlo dostat na nově příchozí grafické karty GeForce RTX 5000 a AMD Radeon RX 8000. Dá se logicky očekávat, že pro využití vyšších rychlostí bude zapotřebí také nové generace kabelů.