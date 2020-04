Ryzen 3 3300X a 3100 se přeci jen liší i jinak, než jen taktem, čím?

Procesory AMD Ryzen 3 3300X a Ryzen 3 3100 mají shodnou konfiguraci 4 jader s SMT, 16 MB L3 cache plus 512 kB L2 cache na jádro a 65 W TDP.

Model Jádra/vlákna TDP

(Watty) Turbo/základní takt L2+L3 cache Platforma Doporučená cena (USD) Dostupnost AMD Ryzen 3 3300X 4C/8T 65 4,3/3,8 GHz 18 AM4 120 květen 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C/8T 65 3,9/3,6 GHz 18 AM4 99 květen 2020

Vypadalo to tak, že zákazníci se budou mezi nimi rozhodovat jen na základě taktů, přičemž jejich rozdíl dělá až 400 MHz, což není zanedbatelné, zvláště pokud nové Ryzen 3 dokáží udržovat vysoké takty i při zátěži více jader. Dá se ale očekávat, že Ryzen 3 3100 bude možné přetaktovat alespoň na úroveň modelu 3300X, a tím ušetřit několik set korun, které v případě levných sestav mohou být velice užitečné při koupi dalšího hardwaru. Ale máme tu další potravu na přemýšlení.

Můžeme se podívat na jednoduché diagramy znázorňující provedení těchto procesorů. Máme tu I/O jádro, které je v obou případech samozřejmě shodné, pak tu je jedno volné místo pro čiplet a pak už samotný osamocený čiplet, v jehož rámci se tyto procesory od sebe liší.

Rozdíl není nijak překvapivý a jde o to, že procesor Ryzen 3 3100 využívá oba CCX v jednom CCD. CCX jsou Core CompleX a CCD je zase jiné označení pro celý čiplet, takže Ryzen 3 3100 má v každém CCX zapnuta dvě jádra s polovinou dostupné L3 cache. Když to sečteme, získáme čtyři fyzická jádra a 16 MB L3 cache, jež nabízí i Ryzen 3 3300X v jednom jediném CCX. A to je ta lepší volba.

Je totiž jasné, že šanci na lepší výkon má ten procesor, který nemá svá jádra i s cache rozdělena na dvě skupiny, které si do svých částí L3 vzájemně přímo nevidí a musí komunikovat přes sběrnici Infinity Fabric. To bude mít za následek prodlevy při přesunech dat mezi oběma částmi cache a je logické, že AMD si vybralo takové uspořádání právě pro slabší Ryzen 3 3100. A jistě to neudělalo jen tak, aby byla legrace, ale proto, že u těchto procesorů logicky využije především čiplety vyrobené s chybou. A pokud bude mít nějaký čiplet alespoň jeden CCX bez vady, nasazen bude v modelu 3300X.

Otázka ale je, jaký reálný dopad na výkon to bude mít, což by se dalo vcelku snadno určit srovnáním výkonu obou procesorů uzamčených na shodném taktu. Ale to už je téma pro testy a my zatím ani nevíme, kdy přesně oba modely budou dostupné.

