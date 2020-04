AMD představuje nové levné Ryzen 3 a čipset B550

Ostatně nedávno se mluvilo o tom, že desky s čipovou sadou B550 přijdou na trh za necelé dva měsíce, a to 16. června. To přitom AMD potvrzuje, takže tento produkt představuje dnes s velkým předstihem. Nás ale bude zajímat především to, co se dozvíme o tomto čipsetu a samozřejmě budeme zvědaví i na nové Ryzen 3 3100 a Ryzen 3 3300X.

AMD slibuje, že jeho partneři si chystají více než 60 různých modelů základních desek s čipsetem B550 a k němu samotnému prozrazuje zatím pouze a jen to, že bude podporovat sběrnici PCIe 4.0, což se očekávalo. Nic jiného se o něm nedozvíme, ovšem ono toho asi krom PCIe 4.0 nebude mnoho zajímavého.

AMD Ryzen 3 3100 a AMD Ryzen 3 3300X jsou tak nové a vůbec první čtyřjádrové desktopové procesory založené na architektuře Zen 2. Není pochyb, že AMD se jejich nástupem snaží podchytit příchod procesorů Comet Lake-S, aby mělo v ruce něco moderního v případě low-endu.

Model Jádra/vlákna TDP

(Watty) Turbo/základní takt L2+L3 cache Platforma Doporučená cena (USD) Dostupnost AMD Ryzen 3 3300X 4C/8T 65 4,3/3,8 GHz 18 AM4 120 květen 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C/8T 65 3,9/3,6 GHz 18 AM4 99 květen 2020



Tyto procesory se tak liší pouze ve svých taktech, takže Ryzen 3 3300X má výhodu ve 200 až 400 MHz navíc, které ale majitel modelu Ryzen 3 3100 má šanci dohnat pomocí přetaktování. Právě z tohoto procesoru by se tak mohl stát velký hit pro levné počítače, i když tu máme i jinou novinku, a to podstatně levnější Ryzen 3 1200 AF

A nyní to nejpříjemnější, a sice cena. Mohli jsme doufat, že AMD se v obou případech vejde do 150 dolarů, ale ve skutečnosti je to mnohem lepší. Své novinky vyšle na trh s doporučenými cenami pro online prodejce ve výši 99 a 120 USD, takže Ryzen 3 3100 by se mohl dostat na cca 2600 Kč a Ryzen 3 3300X pak na cca 3200 Kč. Uvidíme, spíše to bude na začátku více než méně.

Co se týče dostupnosti, AMD sice mluví o bližším termínu ve srovnání s B550, ale kupodivu udává pouze květen a nic přesnějšího. Budeme tak předpokládat, že to znamená konec měsíce.

