Ryzen 9 9950X otestován v Blenderu od 60W do 320W PPT. Jak se liší výkon?

Před několika dny se objevil test 16jádrového procesoru(řada Granite Ridge s architekturou Zen 5), který ukázal, že AMD nastavené na 120W spotřebu PPT dokáže porazit procesor Intel Core i9-14900K nastavený na 253W MTP. Postupně se ukázaly i další výsledky a nyní můžeme vidět výkony při spotřebách od 60 W až do neomezeného nastavení, které odpovídalo spotřebě 320 W. Jak si povede procesor tentokrát?

Můžeme tu pozorovat několik věcí. To, že 120W nastavení nového Ryzenu dokáže být zhruba stejně, resp. mírně rychlejší než Intel Core i9-14900K s 253W MTP, to jsme už zmiňovali. Tester ale vyzkoušel i Ryzen nastavený právě na 253W PPT, takže můžeme porovnat výkony při stejných spotřebách (lépe řečeno teoretických maximech, ta nemusí plně odpovídat skutečné spotřebě). Tam bylo AMD v průměru o 37 % výkonnější než Intel, což je velmi dobrý výsledek.

Pokud srovnáme 230W Ryzen 9 9950X vůči staršímu 230W Ryzenu 9 7950X, pak v grafu vidíme vidíme v průměru necelých 23 % navíc, což je na mezigenerační skok velmi pěkné číslo. Současně je také vidět, že další navyšování spotřeby už nepřináší žádný valný smysl, výkon nad hranicí 230 W už příliš neroste.

Aby to bylo lépe vidět, připravil jsem pro vás dva grafy, kde půjde dobře vidět závislost spotřeby a výkonu, příp. obráceně. Na tomto prvním grafu je vidět vcelku lineární závislost mezi cca 90 až 250 W. Pokud půjdete např. z 230W na 120 W (o 61 % nižší spotřeba), přijdete o 35 % výkonu v Blenderu. Další snižování spotřeby zejména pod 90 W ale rychleji snižuje výkon a moc se to už nevyplatí (74% snížení spotřeby na 60 W sníží výkon o 57 %). Stejně tak vidíme, že za 250W hranicí je výkon už v podstatě konstantní, zatímco spotřeba roste nadále.

Zde to vidíte v opačném směru. Nejprve vidíme, že spotřeba (modrá linie) roste s nárůstem výkonu jen pomalu, což znovu napovídá, že škrtit procesor na 60W PPT nedává moc smysl. Při 60 W i 90 W má nicméně procesor stejný poměr spotřeby na výkon (cca 1,4 W na procento výkonu). To znamená, že výkon i spotřeba klesají stejnou rychlostí.



Nad 90 W (kde je nejlepší poměr spotřeby a výkonu) už sice spotřeba roste trochu rychleji, ale nadále je vidět, že to není nějak dramatické a má smysl se rozhodovat, zda upřednostnit výkon nebo spotřebu. Je rovněž vidět, že AMD spotřebu procesoru nastavilo velmi blízko poslední rozumné hodnotě před tím, než se začne spotřeba zvyšovat velmi výrazně rychleji než výkon. To ale současně neznamená, že nemá význam si PPT o něco omezit, pokud člověk upřednostní nižší spotřebu a nevadí mírný pokles výkonu, neboť se dostáváte do oblasti lepšího poměru těchto dvou veličin.