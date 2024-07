AMD Ryzen 9 9950X září v Blenderu, poráží 253W Intel i v případě, že má jen 120 W

AMD představilo novou architekturu Zen 5 Ryzen 9 9950X a byl schopen porazit procesor Intel Core i9-14900K, a to ještě s přistřihnutými křídly (sníženou TDP). představilo novou architekturu počátkem června , procesory pak půjdou na trh koncem července. Slibuje 16% navýšení IPC a dosavadní testy se v tomto poměrně shodují. Např. v benchmarku Geekbench 6 měly procesory 9600X, 9700X i 9950X o 14 % vyšší jednovláknový výkon, což zhruba odpovídá. Vícevláknový rostl někdy stejně, jindy o něco méně. A zatímco v tomto benchmarku nové AMD nad starým Intelem ve vícevláknovém testu nezvítězilo , v Blenderu si to více než vynahradilo. I zde byl otestován nový 16jádrový modela byl schopen porazit procesor Intel Core i9-14900K, a to ještě s přistřihnutými křídly (sníženou TDP).

Než se k tomu ale dostaneme, Intel byl poražen dokonce i předchozím Ryzenem 9 7950X. V testu Monster to bylo 295 proti 270 bodům (+9,3 %), v Junkshop 177 proti 170 bodům (+4,1 %) a v Classroom pak 142 proti 128 bodům (+10,9 %). Starší AMD tak mělo v průměru 8,1 % navrch. Toto platilo pro procesory nastavené na standardní TDP. V případě Intelu to tedy byla 125W PBP a hodně vysoká 253W MTP. Ryzen 9 7950X měl výrazně vyšší základní spotřebu TDP s hodnotou 170 W (+36 %), nicméně jeho max. spotřeba PPT byla 230 W (-9 %). Tohle jsou papírové spotřeby, otázkou ale je, jaké byly ty skutečné. Dá se ale předpokládat, že AMD bralo méně.

To nejzajímavější ale přišlo, když se do testu dostal nový Ryzen 9 9950X, který ale nastavili na nižší 120W PPT, tedy téměř poloviční maximální spotřebu (TDP by měla být 89 W). Jak už je známo, snížením spotřeby z vysokých hodnot nedochází k příliš vysokému poklesu výkonu, což se prokázalo i tady. I se 120W PPT dokázalo AMD porazit 253W MTP od Intelu. Monster byl vyrovnaný s 269 body (-0,4 %), Junkshop už byl opět ve vedení AMD a se 177 body nedošlo k žádnému poklesu (+4,1 %), Classroom byl stále ještě kapánek rychlejší u AMD se 130 body než u Intelu (+1,6 %).

Další snížení PPT na pouhých 90 W (67W TDP) se už na výkonu projevilo výrazněji a Ryzen se dostal v průměru o 14 % pod Intel. Zajímavé by bylo ale sledovat také to, jak by se snížení TDP projevilo na výkonech Intelu.