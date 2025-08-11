Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache byl prý fake
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Před několika dny se objevila informace, že by prý AMD mělo uvést nový Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache. Nyní se objevily informace, že mělo jít o fake a nic takového nebude.
O dvojité 3D V-Cache na herních Ryzenech se mluví už dlouhou dobu. Naposledy to bylo před pár dny, kdy se objevily zákulisní informace o údajných dvou připravovaných procesorech Ryzen 9000X3D. Zatímco jeden leaker říká, že něco takového existuje a je na cestě, druhý naopak tvrdí, že je to nesmysl a nic takového nebude. Už i oficiálně víme, že se nechystají Ryzeny X3D s 3D V-Cache na obou CCD, kde by to nedávalo moc výrazný praktický smysl.
V aplikacích je vliv této cache menší než ve hrách, jenže ta snižuje maximální takty, takže aplikace by přišly o frekvenčně rychlé CCD (v průměru mohou být i aplikace rychlejší navzdory nižším frekvencím, u her je ale tento rozdíl obecně výraznější). Hry naopak obvykle nevyužívají příliš vysokého počtu vláken, takže 3D V-Cache na dalším CCD by nezvýšila výkon ve hrách, když by na tomto CCD stejně ve většině případů neběžela vlákna hry. Byl by to žravější, jen o trochu výkonnější, ale mnohem dražší procesor. Naopak dvě vrstvy 3D V-Cache na jednom CCD už dávají větší smysl. Aplikacím to příliš neublíží a hry dostanou ještě více cache na tom CCD, na kterém běží.
Ve výše zmíněné aktualitě se objevila informace o tom, že AMD má chystat onen Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache. Toto ale naráželo na několik nesrovnatelností a byla zde otázka, zda nedošlo k nějaké mýlce. Prvně, o procesorech s dvojitou 3D V-Cache se dlouhodobě sice mluví, ale dosud to bylo vždy v souvislosti s novou architekturou Zen 6, nikoli nynější Zen 5. Dalším problémem byla údajná 200W TDP. Socket AM5 je totiž standardně limitován na 170W TDP a na vyšší hodnoty půjde až AM6. To současně vylučuje podobné navyšování TDP u Zen 6. Dále se mluví o tom, že dvojitá paměť by měla přinést jen o cca 4 % vyšší výkon, kdyby se aplikovala na 9950X3D, a to není příliš vysoký rozdíl.
