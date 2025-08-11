Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
AMD
>
AMD

Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache byl prý fake

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache byl prý fake
Před několika dny se objevila informace, že by prý AMD mělo uvést nový Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache. Nyní se objevily informace, že mělo jít o fake a nic takového nebude.
Reklama
O dvojité 3D V-Cache na herních Ryzenech se mluví už dlouhou dobu. Naposledy to bylo před pár dny, kdy se objevily zákulisní informace o údajných dvou připravovaných procesorech Ryzen 9000X3D. Zatímco jeden leaker říká, že něco takového existuje a je na cestě, druhý naopak tvrdí, že je to nesmysl a nic takového nebude. Už i oficiálně víme, že se nechystají Ryzeny X3D s 3D V-Cache na obou CCD, kde by to nedávalo moc výrazný praktický smysl.
 
V aplikacích je vliv této cache menší než ve hrách, jenže ta snižuje maximální takty, takže aplikace by přišly o frekvenčně rychlé CCD (v průměru mohou být i aplikace rychlejší navzdory nižším frekvencím, u her je ale tento rozdíl obecně výraznější). Hry naopak obvykle nevyužívají příliš vysokého počtu vláken, takže 3D V-Cache na dalším CCD by nezvýšila výkon ve hrách, když by na tomto CCD stejně ve většině případů neběžela vlákna hry. Byl by to žravější, jen o trochu výkonnější, ale mnohem dražší procesor. Naopak dvě vrstvy 3D V-Cache na jednom CCD už dávají větší smysl. Aplikacím to příliš neublíží a hry dostanou ještě více cache na tom CCD, na kterém běží.
 
Ve výše zmíněné aktualitě se objevila informace o tom, že AMD má chystat onen Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache. Toto ale naráželo na několik nesrovnatelností a byla zde otázka, zda nedošlo k nějaké mýlce. Prvně, o procesorech s dvojitou 3D V-Cache se dlouhodobě sice mluví, ale dosud to bylo vždy v souvislosti s novou architekturou Zen 6, nikoli nynější Zen 5. Dalším problémem byla údajná 200W TDP. Socket AM5 je totiž standardně limitován na 170W TDP a na vyšší hodnoty půjde až AM6. To současně vylučuje podobné navyšování TDP u Zen 6. Dále se mluví o tom, že dvojitá paměť by měla přinést jen o cca 4 % vyšší výkon, kdyby se aplikovala na 9950X3D, a to není příliš vysoký rozdíl.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Včera, Milan Šurkala
Tesla jako šance pro outsidery: čipy pro Dojo bude pouzdřit Intel
Tesla jako šance pro outsidery: čipy pro Dojo bude pouzdřit Intel
8.8.2025, Milan Šurkala2
CEO Intelu, Lip-Bu Tan, čelí tlaku kvůli možným vazbám na Čínu a případu Cadence
CEO Intelu, Lip-Bu Tan, čelí tlaku kvůli možným vazbám na Čínu a případu Cadence
7.8.2025, Milan Šurkala11
Socket AM6 pro procesory AMD má přinést 2100 pinů, podobné rozměry a podporu DDR6
Socket AM6 pro procesory AMD má přinést 2100 pinů, podobné rozměry a podporu DDR6
7.8.2025, Milan Šurkala5
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon
Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon
Dnes, Milan Šurkala
Apple MacBook s čipem z iPhonu prý bude stát jen 599 nebo 699 USD
Apple MacBook s čipem z iPhonu prý bude stát jen 599 nebo 699 USD
Dnes, Milan Šurkala
Nvidia i AMD budou v USA platit 15% vývozní cla, aby mohly vyvážet AI čipy do Číny
Nvidia i AMD budou v USA platit 15% vývozní cla, aby mohly vyvážet AI čipy do Číny
Dnes, Milan Šurkala1
OpenAI o3 porazil v šachu Grok 4 AI, ten ke konci dělal nepochopitelné chyby
OpenAI o3 porazil v šachu Grok 4 AI, ten ke konci dělal nepochopitelné chyby
Včera, Milan Šurkala6
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Včera, Milan Šurkala
GPT-5 je fiasko, lidé chtějí zpět GPT-4o a jiné modely
GPT-5 je fiasko, lidé chtějí zpět GPT-4o a jiné modely
Včera, Milan Šurkala21
AMD uvedlo úsporný Radeon RX 7400, má ale jen 36 % hrubého výkonu RX 7600
AMD uvedlo úsporný Radeon RX 7400, má ale jen 36 % hrubého výkonu RX 7600
Včera, Milan Šurkala
Intel možná chystá Arc B380, se 16 Xe2 jádry by to mohl být excelentní low-end
Intel možná chystá Arc B380, se 16 Xe2 jádry by to mohl být excelentní low-end
Včera, Milan Šurkala