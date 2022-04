Samsung brzy odstartuje výrobu na svém prvním 3nm procesu

Samsung by tak měl dříve než TSMC uvést do provozu 3nm proces, i když tu pochopitelně tímto srovnáváme do velké míry jen marketingová označení, čili mezi 3nm procesy firem TSMC a Samsung nelze dávat rovnítko. Samotný Samsung ostatně nenabídne jen jednu verzi tohoto procesu a jako obvykle začíná s označením Early, čili v tomto případě 3GAE - 3nm Gate All-Around Early.

Termín Gate All-Around (GAA) zde přitom označuje samotné tranzistory a jedná se o o jiné a řekněme běžné pojmenování tranzistorů, kterým Samsung jinak říká MBCFET (Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor). MBCFET totiž lépe vystihuje ten fakt, že jde již o evoluci GAA či GAAFET, kde se již počítá s využitím širokých kanálů vedoucích skrz hradla, které mají větší styčnou plochu. A jak ukazuje následující obrázek, jiné označení pro ně je Nanosheet.

3nm procesy mají dle Samsungu oproti 7nm FinFET nabídnout až o polovinu nižší spotřebu, o 30 procent vyšší výkon a o 45 procent nižší plochu stejně složitého čipu, který tvoří mix logických obvodů a paměti SRAM. Ale jak dobře víme, v případě konkrétních čipů určených pro trh může jít o výrazně odlišná čísla.

Záležet bude navíc i na provedení tranzistorů MBCFET, jejichž vlastnosti mohou být cíleně ovlivněny šířkou kanálů. Jednoduše řečeno, pokud je zapotřebí vysoký výkon, vytvoří se širší a pro nižší spotřebu zase užší. Celková plocha takového tranzistoru může být obecně až o 30 procent menší, pokud budeme srovnávat s FinFET, jak uvádí Applied Materials

Právě méně výkonné a úspornější MBCFET by měl logicky využívat proces 3GAE, neboť verze Early využívá Samsung obvykle pro své účely a výrobu mobilních čipů. Tomu odpovídá i informace, že 3GAE chce využít především Samsung LSI vyvíjející SoC především pro telefony, tablety a další elektroniku.