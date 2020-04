Samsung chce 3nm proces a tranzistory MBCFET nabídnout v roce 2022

Odložení nástupu 3nm procesu by mohlo přijít i bez přispění koronaviru a nám může být vcelku jedno, zda ten k tomu přispěl, nebo ne. Důležité je, že se 3nm proces firmy Samsung už dle jí samotné (via Hardwareluxx ) odkládá na rok 2022. Krom potvrzení této skutečnosti tu ale máme i nějaké podrobnosti, dle nichž mají být první vzorky 3nm čipů k dispozici v příštím roce a během roku 2022 už opravdu odstartuje masová produkce.

Obecně pak mluvíme o tom, že se zde použijí nové tranzistory typu GAA - Gate All Around, ovšem zpráva mluví specificky o tranzistorech MBC či MBCFET. To se ovšem nevylučuje, neboť MBC jsou jeden z typů založených na GAA, který využije tzv. Nanosheet. Dá se říci, že MBCFET mají být tím pravým a hlavním, co se vyvine v rámci skupiny GAA a ten hlavní rozdíl ukazují dva okolní obrázky. GAA (Nanowire) využívají tenké kanály vedoucí skrz hradlo tranzistoru, zatímco v případě MBC jde o velké a ploché kanály, což znamená i o to větší plochu, kterou zasáhnou do hradel. Takovéto tranzistory bude také možné lépe vyrábět na míru svému účelu, čemuž bude jednoduše odpovídat šířka a počet kanálů.

Potvrzuje se nám také původní předpoklad, že Samsung tranzistory GAAFET přeskočí a rovnou začne vyrábět čipy pomocí MBCFET. Dnes se dozvídáme, že oproti blíže nespecifikovanému 7nm procesu se očekává snížení spotřeby o rovnou polovinu při zvýšení výkonu o 30 procent. Na čipu pak má také jeden takový tranzistor zabrat asi o 45 procent menší prostoru, a to právě i díky novému designu tranzistorů, který v podstatě představuje již klasické FinFET položené na bok. A nenechme se mýlit, opravdu to neznamená možnost vrstvení celých tranzistorů na sebe, jak popisuje server techPowerUp . I když myšlenka je to zajímavá.

Vrstvením tranzistorů by se dalo dosáhnout podobně jako v případě pamětí NAND Flash výrazného zvýšení jejich hustoty na dané ploše, i když zde nejde o paměťové buňky, ale o logické čipy. Je otázka, zda by vůbec bylo vhodné čipy takto zahušťovat a zmenšovat jejich plochu. Výtěžnost z waferu by samozřejmě mohla být vyšší, ale na druhou stranu by se prodloužila doba jejich zpracování a zvětšil prostor pro chyby, nehledě pak na to, že takovéto zmenšení by se nutně odrazilo na kvalitě chlazení, respektive možnostech odvodu tepla z malé plochy.

Proč ale vrstvit tranzistory na sebe, když můžeme skládat vedle sebe jednotlivé čipy? Právě o tom jsou nové a pokročilé metody pro pouzdření a lze očekávat, že v době, kdy bude aktuální i 3nm proces firmy Samsung, tyto metody budou už velice aktuální.

Co se týče konkurentů firmy Samsung, pak Intel dříve udával, že využije první tranzistory typu GAA v roce 2023, ale není jasné, zda to stále ještě platí. Co se týče firmy TSMC, v jejím případě víme jen to, že její 3nm technologie N3 je také na cestě (rok 2021/22) a že se v jejím případě zvažují různé tranzistorové designy.

