Samsung kvůli koronaviru prý odkládá nástup 3nm procesu

Samsung Electronics nyní stíhá především společnost TSMC, která již co nevidět rozjede výrobu 5nm procesem s EUVL, a to konkrétně pro společnost Apple či především pro ni. Samotný Samsung přitom letos v únoru začal vyrábět 7nm čipy právě s využitím EUVL, čili litografie s extrémním ultrafialovým zářením a je na cestě také k 5nm procesu, kde bude EUVL už běžná a po něm už má nastoupit jako další hlavní zastávka 3nm proces. Právě ten má přinést už nový typ tranzistorů, takže nebudeme mluvit o FinFET, ale o GAAFET (Gate All Around - Field Effect Transistor) či o jiných termínech, které označují to samé.





Tyto tranzistory by také měly představovat revoluci, a to podobnou, jakou zařídily FinFET nahrazující klasické rovinné FET. Stalo se tak už při nástupu prvních 22nm procesorů Intel, který byl první, kdo FinFET zavedl do praxe. Uvidíme, komu se to povede v případě GAAFET, přičemž Samsung by se tomu jistě nebránil, ostatně o těchto tranzistorech v poslední době často mluví, stejně jako o svých plánech se během příštího desetiletí stát světově největším výrobcem počítačových čipů. Tuto pozici si již nakrátko vyzkoušel, ovšem pak nastal pokles zájmu o paměti a objem výroby v Samsung Electronics výrazně klesl a do popředí se zase dostal Intel, jenž naopak nestíhal a stále ještě nestíhá vyrábět.

Samsung původně chtěl začít vyrábět první 3nm čipy už v příštím roce, i když je otázka, zda už se po ně automaticky počítalo s GAAFET. Pokud ano, pak by jej mohla v tomto prvenství ohrozit snad jen společnost TSMC, ovšem nyní nám server Digitimes sděluje, že Samsung bude nucen odložit začátek 3nm produkce do roku 2022, a to kvůli koronaviru.

Zda to ale znamená odklad o plný rok, to se nedozvíme, ale není to pravděpodobné. Nicméně rovněž nevíme, jestli Samsung nemá i jiný důvod, který skrývá právě za pandemii. DigiTimes mluví o tom, že nastaly problémy konkrétně s instalací potřebného výrobního vybavení a pak jsou i problémy obecně s přepravou a logistikou. Odklad ale jistý není, takže ještě uvidíme.

Samsung se i s ostatními výrobci pamětí NAND Flash mohl těšit na to, že jejich ceny budou v průběhu roku růst , a to velice výrazně, jenomže je to opět koronavirus, který jim do toho hodil vidle. Ceny těchto pamětí tak na čínském trhu naopak klesají , ovšem to český zákazník nepozná. Jednak se tento efekt na našem trhu ještě nemusel projevit a pak můžeme být vzhledem k vývoji kurzu koruny spíše rádi, že SSD moc nezdražují. To v případě procesorů je úplně jiná písnička, například takový Core i7-9700 zdražil i o 1300 Kč a rostou i ceny grafických karet.

