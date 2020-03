Samsung do konce roku přestane vyrábět LCD a soustředí se na lepší technologie

Samsung je světově největší výrobce televizorů a obecně jeden z hlavních výrobců LCD panelů, ale nyní chce právě s nimi v klasické podobě s prostým LED podsvícením už přestat a soustředit se na novější technologie. Nutí jej k tomu konkurence, a to jednak ze strany čínských výrobců LCD panelů, kteří mají dohromady velké kapacity a nízké ceny. A pak je tu domácí konkurence firmy LG Electronics, která se už více zaměřila na výrobu OLED panelů, jejichž celková kvalita obrazu je už někde zcela jinde. Dá se tak říci, že Samsung je v kleštích, z nichž se nyní bude snažit uniknout s využitím panelů využívajících quantum dot light-emitting diode (QLED či QD-LED) a techPowerUp zmiňuje také AMOLED , což se jinde nepotvrdilo, ale vedle toho tu jsou i jiné technologie. Nicméně měly by to být především QD-LED.

List Korea Times tak zmiňuje informace jistého zasvěcence z průmyslu, který uvádí, že Samsung zastaví výrobu v továrnách na LCD panely v Jižní Koreji a Číně ještě v průběhu tohoto roku. Poté bude rozjíždět novou výrobu panelů QD-LED, skládacích OLED a také QD-nano display (QNED), přičemž k tomu využije některé pracovníky z uzavřených továren s tím, že ty, které Samsung uzavře v Číně, možná prodá lokálním společnostem či vládě.

Nejde přitom o fámy, neboť tyto plány již komentoval mluvčí Samsungu Y. W. Cho, který potvrdil, že v příštím roce bude pro firmu prioritou výroba velkých panelů QD-LED a do dalších generací této technologie bude Samsung průběžně investovat až 11 miliard dolarů.

Firma tak doufá, že její QD-LED panely vytvoří důstojnou konkurenci pro technologie OLED s tím, že jejich výhoda bude tkvět v delší životnosti a vyšší energetické efektivitě. Samsung také udává, že jeho technologie má potenciál tvořit panely, které samy o sobě vydrží pracovat až milion hodin.

Jak bude ale firma vyrábět televizory v době, kdy odstaví své továrny a ještě pořádně nenajede na výrobu QD-LED? Pro tyto účely hodlá prostě kupovat LCD panely od čínských nebo tchaj-wanských výrobců (produkty od BOE, CSOT, Innolux využívá už nyní), a to až do té doby, než bude mít k dispozici vhodnou náhradu vzešlou ze svých korejských továren. Tento samotný fakt pak dobře ilustruje situaci Samsungu s výrobou vlastních LCD panelů a to, jak málo se mu vyplatí.

