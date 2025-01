Samsung i Apple chtějí přejít na křemíkové baterie s vyšší hustotou, mají dohnat Čínu

Technologie akumulátorů se posouvají vpřed, což vidíme trochu i v telefonech. Zde ale k pozorovanému zvyšování kapacity přispívá především zvětšování rozměrů telefonů a jejich baterií. 5000 mAh je dávno standardem napříč nabídkou, v poslední době se představují nové modely s kapacitami vyššími jako 6000 mAh a ani tohle není maximum. Tyhle vysoké kapacity platí především pro telefony z Číny. Korejská společnost Samsung už sice pár telefonů s kapacitou 6000 mAh také představila, to ale platí obvykle o low-endových modelech a v případě ČR navíc zde běžně neprodávaných (Galaxy F14, F34, M14, M34), standardní produkce je níže. V případě Applu je to ještě horší, ten má maximálně 4685 mAh u největšího iPhonu 16 Pro Max a menší telefon jako např. iPhone 16 Pro má dokonce jen 3582 mAh. V budoucnu by ale mohlo dojít k výraznějšímu navýšení, i když to bude spíše jen dohánění toho, kde už je mnoho čínských firem dnes.

K tomu by měly u obou společností dopomoci lithiové akumulátory s příměsí křemíku. Ten výrazně navyšuje energetickou hustotu, jeho negativní vlastností je ale výrazná změna objemu při vybíjení a nabíjení (u čistě křemíkové elektrody to dělá až 4násobek). Proslýchá se, že Samsung vyvíjí nové akumulátory s příměsí křemíku, není ale jasné, zda sám nebo ve spolupráci s někým, každopádně má být aktivní součástí vývoje. Nevylučuje se, že by tyto akumulátory mohly být k dispozici v prvních modelech Samsungu už letos.