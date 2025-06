Samsung odkládá 1,4nm proces, chce se soustředit na 2nm, o který má prý zájem Tesla

TSMC stále nemá na trhu pořádnou konkurenci. Intel a Samsung se sice přibližují, ale i přes dílčí úspěchy jako celek vychází nejlépe továrny výše zmíněné firmy z Tchaj-wanu. Samsungu se nyní sice daří výrazně zvyšovat výtěžnost 2nm procesu, nicméně s 1,4nm procesem to příliš slavně nevypadá. Původně se měl začít testovat v druhé polovině roku 2026 se spuštěním velkosériové výroby v roce 2027, nicméně nyní se proslýchá, že se neobjeví dříve než v roce 2028, což znamená minimálně rok zpoždění, ne-li až ke dvěma letům.

Na druhou stranu 2nm proces se vyvíjí slibně, a tak se Samsung podle všeho chce soustředit především na něj, dotáhnout ho k dobrým výkonům a vysoké výtěžnosti, aby byl atraktivní pro další společnosti, které by s jeho pomocí mohly vyrábět své čipy. Objevily se spekulace o tom, že zájem má mít Tesla, která by pomocí 2nm procesu Samsungu měla vyrábět své čipy Dojo. Tato informace ale byla záhy stažena z internetu, což může znamenat mnohé. Jak tomu bude, to se dozvíme až v budoucnu.