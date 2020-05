Samsung, Kioxia, WDC a ostatní: jaké NAND Flash si chystají?

Ceny pamětí NAND Flash by mohly růst, ale lze očekávat, že to nebude tak zlé, jak predikovaly zprávy ze začátku tohoto roku. Můžeme se navíc těšit i na další pokrok, který zařídí nové paměti s ještě větším počtem vrstev, v jejichž případě se už výrobci běžně dostanou nad 100. Naopak s obavami můžeme sledovat vývoj pamětí, které budou ukládat ještě větší počet bitů do jedné buňky, ale o tom dnešní zpráva zrovna není.

Společnost Samsung aktuálně ovládá už více než třetinu trhu s paměťmi NAND Flash a v posledním kvartálu za jejich prodej utržila 4,5 miliardy dolarů. Právě ona tak má největší šanci určovat trendy, přičemž ten aktuální zahrnuje 92vrstvé paměti, od nichž by se firma měla brzy přesunout už k běžné výrobě 128vrstvých, které budou určeny pro různé produkty, takže lze předpokládat běžná/klientská SSD, výkonná desktopová SSD (úroveň SSD 970 PRO) a pak i podniková SSD pro servery/datacentra/cloud.

Zvyšování počtu vrstev je jednoduše naprostá nutnost k tomu, aby firmy vůbec mohly zůstat konkurenceschopné, takže tomu odpovídají i plány firmy SK Hynix, dalšího korejského výrobce. Ten je sice světově až na pátém mítě, ale dokázal si mezikvartálně zvýšit tržby o téměř 20 procent a chystá se navýšit výrobu 96vrstvých pamětí s tím, že 128vrstvé začne vyrábět právě ještě během tohoto čtvrletí.

Kioxia (bývalá Toshiba Memory) je světová dvojka a aktuálně se připravuje na prudké zvýšení kapacity výroby s tím, že největší zájem očekává od výrobců serverů, notebooků a nové generace herních konzolí (Microsoft, Sony). Spoléhat ovšem bude v průběhu tohoto roku ještě především na své 96vrstvé paměti.





Western Digital (WDC) se od druhé poloviny předchozího roku soustředí především na klientská SSD pro OEM výrobce PC a co se týče technologické stránky, brzy chce začít přecházet na nové (WDC) se od druhé poloviny předchozího roku soustředí především na klientská SSD pro OEM výrobce PC a co se týče technologické stránky, brzy chce začít přecházet na nové 128vrstvé paměti s Replacement Gate A nakonec tu máme Intel stojící na trhu s podílem pod 10 procent těsně vedle firmy SK Hynix. Intel samozřejmě nejraději mluví o pamětech Optane, ovšem ty sem nepatří a v případě prodeje NAND Flash dokázal v prvním letošním období utržit 1,34 miliardy dolarů. Soustředí se především na podniková SSD, přičemž v letošním roce má hrát hlavní housle 96vrstvá technologie. Pak ale očekáváme velký skok, neboť ještě letos chce Intel svým partnerům nabídnout vzorky 144vrstvých NAND Flash a vedle toho se zvýší výroba pamětí typu QLC (4 bity na buňku), jejichž podíl v prvním kvartále činil jen 5 procent. Zdroj: TZ TrendForce via techPowerUp

