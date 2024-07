Samsung představuje Exynos W1000, svůj první procesor vyráběný pomocí 3nm GAA

O výtěžnosti výrobního procesutoho moc nevíme, poslední dobou se zákulisně přetřásají čísla, která si naprosto protiřečí . Co ale víme, je to, že ho Samsung používá k výrobě nově představeného mobilního procesoru. Nejde ale o procesor pro mobilní telefony, ale pro wearables, jako jsou např. chytré hodinky. Jde o 5jádrový čip, který má jedno jádro Cortex-A78 s frekvencí 1,6 GHz a čtyři jádra Cortex-A55 o taktu 1,5 GHz. Dále je tu GPU ARM Mali-G68 MP2. Proti předchozímu chipsetu Exynos W930 by měl nabízet 3,4× vyšší jednovláknový a 3,7× vyšší vícevláknový výkon, což by se mělo projevit např. svižnějším přepínáním mezi aplikacemi a jejich 2,7krát rychlejším načítáním.