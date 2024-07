Samsung prý zkouší MediaTek CPU pro Galaxy S25 kvůli nízké výtěžnosti 3nm procesu

Samsung Galaxy S25 by tomu ale mohlo být jinak. Problémem by totiž měla být nedostatečná výtěžnost 3nm GAA procesu od Samsungu. Kolik je, to nikdo pořádně neví. Nedávno se objevovaly zprávy, že

Je dobře známo, že chytré telefony společnosti Samsung mohou mít v různých zemích různé procesory. Týká se to především vlajkových lodí Galaxy S, kde je běžné, že některé země mají čipy Qualcomm Snapdragon, zatímco jiné jeho vlastní procesor Samsung Exynos. U připravované nové generaceby tomu ale mohlo být jinak. Problémem by totiž měla být nedostatečná výtěžnost 3nm GAA procesu od Samsungu. Kolik je, to nikdo pořádně neví. Nedávno se objevovaly zprávy, že je okolo 60 % , což by pro velkosériovou výrobu stačilo, nicméně nyní se objevují i zvěsti o tom, že je okolo 40 %, a některé zdroj tvrdí dokonce pod 20 %. Jak vidíte, úniky se natolik různí, že se můžeme shodnout akorát na tom, že nevíme. Na čem shoda panuje, to je pravděpodobný nedostatek čipů Samsung Exynos 2500, který by tímto procesem měl být vyráběn a měl by být v Galaxy S25 použit.

Když se k tomu přidá informace o dalším zdražování procesorů, kdy si Qualcomm za nynější Snapdragon 8 Gen 3 účtuje 190-200 USD, zatímco za Snapdragon 8 Gen 4 by měl chtít zhruba 260 USD, není divu, že se Samsung snaží poohlédnout jinde. A dalším do party by tu mohla být společnost MediaTek. Její procesory ušly za poslední dobu velkou cestu, jeho high-endová řešení jsou už dnes plně srovnatelná s těmi od Samsungu nebo Qualcommu. Proslýchá se tak, že Samsung už testuje procesory MediaTek a nelze vyloučit, že se v Galaxy S25 objeví dokonce trojice procesorů, tedy včetně MediaTeku Dimensity 9400. Jak se to ale vyvine, to ukáže až budoucnost. Uvedení nových smartphonů Galaxy S25 se dá očekávat v druhé polovině ledna 2025, příp. na začátku února.