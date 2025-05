Samsung přichází na trh s 500Hz OLED herním monitorem Odyssey G6

Odyssey G6 (G60SF) s obnovovací frekvencí 500 Hz se nyní dostává na první trhy. Má 27” úhlopříčku a rozlišení 2560x1440 pixelů. Chlubit se může také velmi krátkou odezvou 0,03 ms GTG. Splňuje vlastnosti pro certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500, dosahuje špičkového jasu 1000 nitů, podporuje také synchronizační technologie Nvidia G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium Pro. Má také certifikaci kvality barev Pantone Validation. Mezi představením nových produktů a jejich zahájením prodeje je obvykle nějaká prodleva. To vidíme např. i u lednových monitorových novinek společnosti Samsung z veletrhu CES 2025 . Její extrémně rychlý QD-OLED monitor(G60SF) s obnovovací frekvencí 500 Hz se nyní dostává na první trhy. Má 27” úhlopříčku a rozlišení 2560x1440 pixelů. Chlubit se může také velmi krátkou odezvou 0,03 ms GTG. Splňuje vlastnosti pro certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500, dosahuje špičkového jasu 1000 nitů, podporuje také synchronizační technologie Nvidia G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium Pro. Má také certifikaci kvality barev Pantone Validation.

Pro minimalizaci odlesků je to technologie Glare Free, pro zvýšení životnosti a snížení problémů s vypalováním obrazu je tu pak OLED Safeguard+. To zahrnuje chlazení s heat-pipe systémem, automatickou úpravu jasu i detekci loga a jiných statických prvků. Pro efekt je tu pak ambientní osvětlení Core Lighting+. Monitor se dá polohovat (výškově, do stran, náklonem, montáží na rameno/zeď). Najdeme tu porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB hub. Hráči se potom mohou těšit na herní funkce spadající pod Gaming Hub. Prozatím tento monitor zamířil na jihovýchod Asie, v dalších týdnech a měsících by měl být uveden i na další trhy celého světa. Cena by se měla pohybovat okolo 1500 USD.