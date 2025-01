Samsung uvádí nové monitory: 500Hz QD-OLED, chytrý OLED i 3D obrazovku

Společnost Samsung chvíli před zahájením veletrhu CES 2025 uvádí své nové monitory. Pro hráče tu máme nové verze Odyssey OLED G6 (G60SF). V tomto případě jde o 27" monitor s panelem QD-OLED, který se může pochlubit velmi vysokou obnovovací frekvencí navýšenou na 500 Hz. Pokud jde o rozlišení, to činí 2560×1440 pixelů. Dále je tu Odyssey OLED G8 (G81SF), který je také typu QD-OLED a má 27" úhlopříčku, v jeho případě je ale rozlišení vyšších 4K (3840×2160 pixelů). To se ale podepisuje také na nižší maximální obnovovací frekvencí. Ta je ale i tak s 240 Hz hodně vysoká. Oba dva modely podporují AMD FreeSync Premium Pro i G-Sync Compatible, rovněž mají certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400.

Samsung představil také první chytrý monitor s panelem OLED a integrovanou AI. Jde o Smart Monitor M9 (M90SF), která je postaven na operačním systému Tizen, který známe z chytrých televizí této značky. Monitor se tak dá použít přímo jako televize, umožňuje využívat např. aplikace pro streamovací služby. I zde je panel QD-OLED a máme tu 32" úhlopříčku s rozlišením 4K (3840×2160 pixelů). Monitor dosahuje maximální obnovovací frekvence 165 Hz, má zabudovanou 4K kameru a technologii 4K AI Upscaling Pro pro zvyšování rozlišení SD obsahu. Dále tu máme AI Picture Optimizer.



Dále byl představen pracovní monitor Viewfinity S8 (S80UD). V jeho případě jde o 37" panel s rozlišením UHD 4K. Podporuje 90W USB-C Power Delivery.

Nakonec byl představen také 3D monitor. 3D se zatím stále neprosadilo, neřeší totiž žádný významný problém, navíc obvykle vyžadovalo 3D brýle. V případě monitoru Odyssey 3D (G90XF) to ale není potřeba. Kamera sleduje oči uživatele a v reálném čase tomu uzpůsobuje obraz pomocí lentikulárních čoček tak, aby navodil dojem 3D efektu. Má 27" nebo 32" úhlopříčku a rozlišení 4K s obnovovací frekvencí 165 Hz. Obsahuje také AI algoritmy, které zvládají převod standardního obrazu do 3D, a to nejen pro video, ale i pro hry. Najdeme tu jeden DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.1.