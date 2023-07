Samsung zlepšuje výtěžnost: 4 nm na 75 %, ve 3nm procesu překonává TSMC

TSMC je vedoucí společnosti ohledně výroby polovodičů s 59% zastoupením na trhu. Druhý Samsung má jen 13 %, což je méně než čtvrtina. Na dalších příčkách pak máme GlobalFoundries se 7 %, UMC s 6 % a SMIC z 5 %. Jistě všichni by chtěli navýšit své tržní podíly a Samsung má k tomu docela dobře našlápnuto. Je sice pravdou, že se od něj odvrátila Nvidia, která použila 8nm proces u GeForce RTX 3000 (ostatně před dvěma lety byl tržní podíl Samsungu o něco vyšší okolo 15 %), ale nyní je u TSMC, a stejně tak i Qualcomm, který nechává Snapdragon 8 Gen 2 vyrábět u TSMC, zatímco 8 Gen 1 byla u Samsungu, poslední pokroky jihokorejského giganta ale ukazují nemalá zlepšení.



Pokud jde o 4nm výrobu, tam měl kdysi Samsung jen 35% výtěžnost (což je i důvodem výše zmíněného odchodu Qualcommu), nicméně nyní je na solidních 75 % a k 80% výtěžnosti TSMC mu chybí už jen kousek. V případě 3nm výroby je na tom Samsung v porovnání se svým největším rivalem ještě lépe. Byl prvním, kdo zahájil 3nm výrobu , používá u ní technologii GAA, zatímco TSMC na ni přejde až u 2nm procesu, také má se 60% výtěžností o trochu lepší výsledek než TSMC. To má u 3nm procesoru zhruba 55 %.

Zatímco Apple si zajednal téměř celou 3nm výrobu u TSMC pro sebe, úspěchy Samsungu by mohly znamenat to, že by nakousnuté jablko nemuselo být jedinou firmou, která využije nejnovější proces dostupný na trhu, protože zde bude konkurenční řešení. Otevírají se tak 3nm dveře i pro další firmy jako Nvidia (ta je ale vedle Applu jedinou firmou, která bude mít z počátku přístup k 3nm procesu TSMC), AMD, Qualcomm a další. Připomeňme však, že divize výroby čipů je nyní u Samsungu dost ztrátová