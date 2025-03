Samsung SDI vyvinul Li-Ion NMC baterie s hustotou 570 Wh/kg a dobrou životností

Společnost Samsung SDI, Northwestern University a Chung-Ang University společně pracovaly na inovaci lithiových akumulátorů a povedlo se jim dosáhnout velmi zajímavého výsledku. V jejich případě jde o vylepšení akumulátorů typu Li-Ion NMC (konkrétně NMC9055), která byly doplněny o karbonové nanotrubičky v podobě nanopružin. Ty pomáhají lépe odolávat objemovým změnám elektrod při vybíjení a nabíjení baterií, tedy absorbují energii, která zde při těchto procesech vzniká. Tím zabraňují negativním projevům trhlin, nicméně samotná životnost není nějak nadprůměrná. Superlativy platí spíše o energetické hustotě.

Ta totiž dosahuje 570 Wh/kg, což je více než dvojnásobek běžných hodnot u dnešních Li-Ion NMC použitých v elektromobilech (tam se používají u variant s dlouhým dojezdem kvůli vysoké energetické hustotě a obvykle tu mluvíme o cca 240-280 Wh/kg) a je to o skoro 60 % lepší výsledek než u dnes patrně nejhustších článků používaných NMC v EV, konkrétně ve 150kWh akumulátorech vozů NIO, které mají 360 Wh/kg.



Pokud byste z takových článků chtěli vytvořit 100kWh akumulátor, ten by v těchto článcích měl hmotnost jen 175 kg (samotný akumulátor s elektronikou by se ale jistě vyšplhal někam k 250-300 kg, spíše té horní hranici). Pro zajímavost, výše zmíněný 150kWh akumulátor ve vozech NIO má 575kg hmotnost , v článcích je tam cca 415-420 kg. V případě těchto článků by se jejich hmotnost srazila na 260-265 kg, tedy o více než 150 kg. Rozdíl by ale mohl být i větší, protože hustší články by mohly znamenat i rozměrově a hmotnostně menší akumulátor.

Pokud jde o životnost, články vykázaly 77,7 % původní kapacity po 1000 nabitích, což sice není zrovna nadprůměr, ale není to ani špatné číslo a dá se označit jako dobrá. Pokud bychom např. uvažovali reálný dojezd 500 km (při této hustotě by ale nebyl problém mít i mnohem delší dojezd), tak po 1000 cyklech by měl vůz dojezd necelých 390 km (tzn. po ujetí cca 450 tisíc km). Ve 250 tisících km, kdy se většina vozů šrotuje, by byl dojezd lehce pod 450 km (lehce pod 90 % původní hodnoty) za předpokladu lineárního poklesu.