Samsung spustil testovací 2nm výrobu procesoru Exynos 2600, dosáhl 30% výtěžnosti

Samsung chystá 2nm výrobní proces SF2, který využije technologii GAA stejně jako u 3nm procesu (TSMC na GAA teprve bude přecházet). Ten by mohl nalákat hodně zájemců, pokud bude schopný dosahovat vysoké výtěžnosti. Ta je ale u Samsungu obvykle problematická. Např. u 3nm procesu má dvě verze, kde jedna dosahuje použitelné výtěžnosti zhruba okolo Společnostchystá, který využije technologii GAA stejně jako u 3nm procesu (TSMC na GAA teprve bude přecházet). Ten by mohl nalákat hodně zájemců, pokud bude schopný dosahovat vysoké výtěžnosti. Ta je ale u Samsungu obvykle problematická. Např. u 3nm procesu má dvě verze, kde jedna dosahuje použitelné výtěžnosti zhruba okolo 50-60 % , což sice není mnoho, ale už je to jakž takž nasaditelné do praxe, druhá varianta se ale dostává sotva na pouhých 20 % a někteří tvrdí, že je to ještě méně. I proto je velkou otázkou, jak na tom bude ještě pokročilejší 2nm proces.

A zde to vypadá trochu více optimisticky. Zákulisní informace totiž hovoří o tom, že Samsung testuje nový výrobní proces na produkci procesoru Exynos 2600, přičemž zde dosáhl 30% výtěžnosti. To je sice sotva polovina potřebné hodnoty, nicméně na to, v jaké testovací fázi tento výrobní proces je (stále ještě nejde o velkosériovou výrobu), a jak špatně je na tom 2. generace 3nm procesu, jde docela o úspěch. Aby se však mohl ucházet o přízeň firem, jako jsou např. Qualcomm, MediaTek nebo Nvidia pro výrobu jejich čipů, bude to muset minimálně zdvojnásobit, nebo přijít s opravdu velmi atraktivní cenovkou za wafer. Proces SF2 by měl zvýšit výkon o slušných 12 %, zlepšit energetickou efektivitu o 25 % a zmenšit plochu čipu o 5 % ve srovnání s SF3.