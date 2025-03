Samsung uvádí nové monitory, jsou tu herní Odyssey, pracovní ViewFinity S8 i 3D

Počátkem letošního ledna představila společnost Samsung několik nových monitorů . Nyní se tyto novinky dostávají na trh a s nimi byly zveřejněny i další specifikace a vlastnosti. Jako první tu máme 3D monitor(G90XF), což je 27" monitor, u něhož k 3D zážitku nepotřebujete mít speciální brýle. Toho dosahuje pomocí lentikulárních čoček a pokročilého sledování pohybu uživatele. Samsung spolupracuje s několika herními vývojáři, aby přinesli hry využívající této 3D technologie. Konkrétně by mělo jít o The First Berserker: Khazan naplánovanou na zítřek, 28. března. Lies of P by měl přinést DLC Overture v létě. Monitor podporuje i AI video konverzi, kdy může standardní 2D obraz konvertovat na 3D prohlížení. Obnovovací frekvence monitoru činí 165 Hz a má 1ms odezvu GtG. Dále tu máme rozlišení UHD 4K, synchronizaci pomocí AMD FreeSync Premium i G-Sync Compatible.