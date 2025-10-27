Samsung uvádí profi VR headset Galaxy XR za 1799 USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Samsung rovněž přichází s headsetem pro profesionální nasazení. Jmenuje se Vision XR a je specifikacemi dost podobný Apple Vision Pro. Stojí ale půlku.
Před několika dny představila společnost Apple novou variantu svého profesionálního VR headsetu Vision Pro s procesorem M5. Do stejné třídy by chtěla zamířit i společnost Samsung se svým headsetem Galaxy XR. Je s ním možné hrát hry, svým určením ale přece jen míří trochu více i do pracovní sféry a je optimalizován pro různé multimodální AI systémy. Je postaven na nové platformě Android XR a výrazně využívá AI systému Google Gemini. Byl totiž vyvinut ve spolupráci se společnostmi Google a Qualcomm.
Uživatel tak s AI systémem může interagovat pomocí hlasu, pohledu i gest. AI by mělo rozumět tomu, co uživatel vidí i slyší, odpovídat by pak mělo pomocí přirozeného jazyka. Stejně jako u Vision Pro, i zde je baterie oddělena od headsetu, aby nebyl příliš těžký (i tak má přes půl kila). Má odnímatelný světelný štít, což zlepšuje komfort, na druhou stranu má lépe blokovat okolní světlo, když je nasazen.
Samsung vidí pro Galaxy XR různé případy užití, nicméně jak už je to u smíšených a virtuálních realit obvyklé, většinou nejde o nic, co by řešilo nějaký významný problém, a kde by brýle jako takové výrazně vylepšovaly dnešní možnosti. Gemini tak dokáže spouště Google Mapy a navrhovat místa v okolí v 3D mapách, může spouštět video na YouTube a dát k němu informace, funguje zde i Circle to Search, kdy člověk může gesty zakroužkovat objekt, který brýle vidí pomocí kamer, fotografie a videa pak může z 2D konvertovat na 3D. Toto vše je ale v zásadě velmi podobné tomu, co umí i smartphone, jen s trochu jiným způsobem ovládání (a někdy ani to ne).
Díky senzorům sledujícím pohyby hlavy, očí a rukou, nemluvě o několika mikrofonech, může Galaxy XR snáze filtrovat šum a přinášet virtuální i reálné světy do obrazovek před očima. Může tak jít o 4K video, sportovní přenosy (a to i více najednou), hraní XR her nebo editaci ve 3D např. přes Adobe Project Pulsar.
Brýle mají procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 s Hexagon NPU, 16 GB RAM a 256GB úložištěm. Displeje Micro-OLED mají rozlišení 3552×3840 pixelů pro celkové rozlišení 27 MPx (Apple 23 MPx), pokrývají 95 % prostoru DCI-P3. Obnovovací frekvence 72 Hz může být snížena na 60 Hz, je možné ji také v servisu navýšit na 90 Hz (Apple 120 Hz ve standardu). Úhel záběru je 109° horizontálně a 100° vertikálně. Máme tu 6,5MPx kamery s 18mm F2.0 objektivem. Dále je zde 6 dopředu mířících sledovacích kamer, čtyři pro sledování pohybu očí, 5 jednotek IMU (snímání zrychlení a pohybu), jeden hloubkový senzor a snímač blikajícího světla. Máme tu 6 mikrofonů a dva dvojité reproduktory (woofer+tweeter). Proti Applu má o půl hodiny kratší výdrž na 2 hodiny práce, případně 2,5 hodiny přehrávání videa. Bezdrátová rozhraní zahrnují Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.
Výhodou je o cca 200 gramů nižší hmotnost headsetu oproti Applu s výslednými 545 gramy. Také baterie je o trochu lehčí a má 302 gramů. Samsung Galaxy XR se nabízí pouze ve 256GB variantě a stojí 1799 USD, což je v podstatě polovina toho, co Apple Vision Pro. V ceně je i Explorer Pack v hodnotě 1140 USD (předplatná různých služeb jako Google AI Pro, Google Play Pass, Adobe Project Pulsar, YouTube Premium, Calm Premium, to vše na rok, dále plná verze NFL PRO ERA a Asteroid, je zde i NBA League Pass 2025/2026 a nakonec ještě YouTube TV na 3 měsíce se slevou). Bude zajímavé sledovat, zda a případně o kolik bude např. za první rok prodejů úspěšnější než Apple Vision Pro. Myslíte, že poloviční cena přiláká více zákazníků?
Zdroj: samsung.com