Samsung zvýšil výtěžnost výroby Exynosu 2600 na 50 %, potřebuje však 70 %

Samsung se už blíží ke spuštění velkosériové výroby čipů pomocí svého nového 2nm GAA procesu. Pomocí něj chce vyrábět procesor Exynos 2600 pro evropské varianty smartphonů Galaxy S26 a S26 Plus (vrcholná verze Galaxy S26 Ultra by měla mít celosvětově Snapdragon 8 Elite 2 stejně jako S26 a S26 Plus na mnoha neevropských trzích, jako je např. USA, Kanada nebo Čína). V letošním únoru dosahovala výtěžnost při výrobě tohoto čipu jen 30 %, což není mnoho, nicméně vzhledem na to, o jak ranou fázi vývoje procesu šlo, to nebylo až tak hrozné číslo. Nyní (lépe řečeno v květnu) se už toto číslo při sériové výrobě prototypů dostalo na 50 %, což je o dost lepší, jenže stále to ještě není dostatečné.

Aby totiž výroba 10jádrových čipů Exynos 2600 byla ekonomicky výhodná a smysluplná, Samsung potřebuje dosáhnout výtěžnosti přes 70 %, což znamená ještě kus cesty. Tohoto cíle potřebuje dosáhnout nejpozději zhruba 2-3 měsíce před uvedením nových telefonů, což se patrně stane v únoru. Jinak řečeno, výtěžnost se musí dostat na oněch 70 % ideálně do listopadu. Nyní je otázkou, zda se to povede, a pokud ano, zda to Samsungu přihraje nějaké externí zájemce o výrobu svých čipů pomocí jeho nového 2nm procesu. Proslýchá se však, že by se výše zmíněný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen2 mohl vyrábět právě oním 2nm procesem u společnosti Samsung. To je ale jen neoficiální informace, která nemusí být pravdivá.