Samsung zvyšuje zisky, koronavir ale mění rozložení zisků napříč divizemi

Koronavirová pandemie výrazně ovlivňuje hospodaření nejedné firmy a Samsung není výjimkou. V jeho případě se ale celková čísla příliš nemění, spíše jen způsob, jak vznikly výsledné součty z jednotlivých divizí. Samsung vydal odhady hospodaření pro první kvartál letošního roku, kde se očekává zhruba 55 bilionů korejských wonů. To je sice méně než v předchozím čtvrtletí Q4/19, kdy to bylo 59,88 bilionů, ale meziročně (proti Q1/19) by mělo jít o zhruba 5% nárůst z 52,39 bilionů. Zvýšit by se měla i ziskovost společnosti, tam se odhaduje 6,4 bilionu wonů. Opět pro připomenutí, v minulém čtvrtletí to bylo 7,16 bilionu, nicméně před rokem 6,23 bilionu. To by znamenalo meziroční nárůst o necelá 3 %.

Jak vidíme, tato čísla jsou dost podobná těm předešlým. Hodně se ale mění to, jak byla vytvořena napříč divizemi. Kvůli koronaviru a zákazům vycházení se dramaticky propadly prodeje spotřební elektroniky, což platí zejména pro smartphony. Globální prodeje telefonů (nejen Samsungu) se pro únor snížily o opravdu velmi výrazných 38 % z loňských 99,2 na pouhých 61,8 milionu kusů. Zatímco však spotřební elektronika padá dolů jako kámen, kvůli pandemii naopak výrazně roste divize čipů a pamětí. Když nyní spousta lidí pracuje z domova, je potřeba rychle navýšit cloudovou infrastrukturu, takže roste zájem zejména o paměti nejrůznějších typů pro servery.



